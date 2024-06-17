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İnsanların Eski Sevgililerinden Gelen Mesaja Cevap Verdikten Sonra Başına Gelenler

İnsanların Eski Sevgililerinden Gelen Mesaja Cevap Verdikten Sonra Başına Gelenler

Aden
Aden - Onedio Üyesi
17.06.2024 - 20:01

İlişkiler her zaman istediğimiz gibi gerçekleşmiyor ve ayrılıklar yaşanıyor. Bazense eski sevgilin hiç beklemediğin bir anda mesaj atıp hayatını alt üst edebiliyor. Peki, insanlar eski sevgilelerinin mesajına cevap verdikten sonra neler olmuş? Gelin beraber bakalım.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Ara sıra, yalnız olduğunda, üzgün olduğunda veya ilgi istediğinde bana mesaj atıyor. Şimdi iki küçük çocuğu olan evli bir kadın ve hiç beklenmedik bir anda (dürüst olmak gerekirse, yaklaşık iki yıldır ondan gelen ilk mesaj) bana nasıl davrandığı ve beni aldattığı için özür dileyen bir mesaj attı."

'Beklemediğim bir andı ve bu mesaja cevap verdim ve on dakika içinde, kendi çocuklarımız hakkında hafif bir sohbet ettikten sonra, bana eğer bir gün tekrar bekar olursam onu düşünmemi, beni bekleyeceğini söyledi.'

2. "Ayrıldıktan yıllar sonra, evlendi, taşındı, çocuk sahibi oldu ve kocası onu aldattı ve terk etti, tıpkı onun bana yaptığı gibi."

'Daha sonra ortak bir arkadaşımızdan numaramı alıp beni aramıştı. Özür diledi, çok ağladı, sonunda aldatılmanın nasıl bir his olduğunu anladığını söyledi ve hatasını telafi etmek istedi. Onun gerçekten kötü bir durumda olduğunu anlayabiliyordum ve sadece dinledim. Tekrar bir araya gelmeye, buluşmaya veya benden bir şey istemeye çalışmıyordu; sadece sebep olduğu acıyı anladığını bilmemi istiyordu. Birkaç yıl sonra tekrar kasabama taşındı ve arkadaş olmamamıza rağmen, kasabada karşılaştığımızda gülümseyip birbirimize  merhaba diyoruz.'

3. "Beraber olduk ve ortasında kavga etmeye başladık."

3. "Beraber olduk ve ortasında kavga etmeye başladık."

'Çok garip bir tecrübeydi.'

4. ""Ayrıldıktan yaklaşık bir hafta sonra, sabah 6'da, vardiyamın hemen bitiminde, sadece eski okul öğretmenlerinden biriyle bir otelde geceyi geçirdiğini söylemek için beni aradı."

'Hala o kalp kırıklığını ve hissettiğim derin tiksintiyi düşünüyorum.'

5. "Eşyalarımı bırakmaya geldiği sırada bana arabayla çarptı."

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6. "Şu anki sevgilisinin bana yazdığından haberi olup olmadığını sordum ve ondan sonra yaklaşık 1 senedir ondan cevap almadım."

7. `Şimdi evliyiz. Ayrılığımızın ardından yaklaşık on yıl boyunca hiç iletişim kurmamak, aslında birbirimizi ne kadar sevdiğimizi anlamamıza sebep oldu.`

7. `Şimdi evliyiz. Ayrılığımızın ardından yaklaşık on yıl boyunca hiç iletişim kurmamak, aslında birbirimizi ne kadar sevdiğimizi anlamamıza sebep oldu.`

'Birlikte bir hayat kurmaya hazır olmadan önce, kendi hayatlarımızı inşa etmek için zamana ihtiyacımız vardı.'

8. "Biraz konuştuktan sonra benden borç para istedi..."

9. "Bana oğlunun öldüğünü söyledi ve kalbim kırıldı, o çocuğu çok severdim (o zaman 27 yaşındaydı, onu 5 ya da 6 yaşındayken tanımıştım). Daha sonra beni düğününe (sanaldan) davet etmek için aradı, o gerçekten harika bir insan."

9. "Bana oğlunun öldüğünü söyledi ve kalbim kırıldı, o çocuğu çok severdim (o zaman 27 yaşındaydı, onu 5 ya da 6 yaşındayken tanımıştım). Daha sonra beni düğününe (sanaldan) davet etmek için aradı, o gerçekten harika bir insan."

10. "Anında pişman oldum..."

10. "Anında pişman oldum..."
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11. "Eski sevgilim çalıştığı şirkette bir iş için beni tavsiye etti. Şimdi aynı takımdayız. Her şey yolunda ve saygılı."

12. "Nerede olduğunu söyledi ve telefonu 14 yaşındaki oğlumuza verdi. Onu 12 yıldır görmemiş veya konuşmamıştım. Hayatımın en güzel günüydü!"

13. "Uzunca geçmiş ilişkimiz hakkında konuştuk ve kısaca beni yıllarca aldattığını öğrendim."

13. "Uzunca geçmiş ilişkimiz hakkında konuştuk ve kısaca beni yıllarca aldattığını öğrendim."

'Bütün pişmanlık kalbimden kayboldu.'

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