İnsanların Eski Sevgililerinden Gelen Mesaja Cevap Verdikten Sonra Başına Gelenler
İnsanların Eski Sevgililerinden Gelen Mesaja Cevap Verdikten Sonra Başına Gelenler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İlişkiler her zaman istediğimiz gibi gerçekleşmiyor ve ayrılıklar yaşanıyor. Bazense eski sevgilin hiç beklemediğin bir anda mesaj atıp hayatını alt üst edebiliyor. Peki, insanlar eski sevgilelerinin mesajına cevap verdikten sonra neler olmuş? Gelin beraber bakalım.
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1. "Ara sıra, yalnız olduğunda, üzgün olduğunda veya ilgi istediğinde bana mesaj atıyor. Şimdi iki küçük çocuğu olan evli bir kadın ve hiç beklenmedik bir anda (dürüst olmak gerekirse, yaklaşık iki yıldır ondan gelen ilk mesaj) bana nasıl davrandığı ve beni aldattığı için özür dileyen bir mesaj attı."
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2. "Ayrıldıktan yıllar sonra, evlendi, taşındı, çocuk sahibi oldu ve kocası onu aldattı ve terk etti, tıpkı onun bana yaptığı gibi."
3. "Beraber olduk ve ortasında kavga etmeye başladık."
4. ""Ayrıldıktan yaklaşık bir hafta sonra, sabah 6'da, vardiyamın hemen bitiminde, sadece eski okul öğretmenlerinden biriyle bir otelde geceyi geçirdiğini söylemek için beni aradı."
5. "Eşyalarımı bırakmaya geldiği sırada bana arabayla çarptı."
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6. "Şu anki sevgilisinin bana yazdığından haberi olup olmadığını sordum ve ondan sonra yaklaşık 1 senedir ondan cevap almadım."
7. `Şimdi evliyiz. Ayrılığımızın ardından yaklaşık on yıl boyunca hiç iletişim kurmamak, aslında birbirimizi ne kadar sevdiğimizi anlamamıza sebep oldu.`
8. "Biraz konuştuktan sonra benden borç para istedi..."
9. "Bana oğlunun öldüğünü söyledi ve kalbim kırıldı, o çocuğu çok severdim (o zaman 27 yaşındaydı, onu 5 ya da 6 yaşındayken tanımıştım). Daha sonra beni düğününe (sanaldan) davet etmek için aradı, o gerçekten harika bir insan."
10. "Anında pişman oldum..."
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11. "Eski sevgilim çalıştığı şirkette bir iş için beni tavsiye etti. Şimdi aynı takımdayız. Her şey yolunda ve saygılı."
12. "Nerede olduğunu söyledi ve telefonu 14 yaşındaki oğlumuza verdi. Onu 12 yıldır görmemiş veya konuşmamıştım. Hayatımın en güzel günüydü!"
13. "Uzunca geçmiş ilişkimiz hakkında konuştuk ve kısaca beni yıllarca aldattığını öğrendim."
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