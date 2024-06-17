İnsanların Eski Sevgililerinden Gelen Mesaja Cevap Verdikten Sonra Başına Gelenler

'Daha sonra ortak bir arkadaşımızdan numaramı alıp beni aramıştı. Özür diledi, çok ağladı, sonunda aldatılmanın nasıl bir his olduğunu anladığını söyledi ve hatasını telafi etmek istedi. Onun gerçekten kötü bir durumda olduğunu anlayabiliyordum ve sadece dinledim. Tekrar bir araya gelmeye, buluşmaya veya benden bir şey istemeye çalışmıyordu; sadece sebep olduğu acıyı anladığını bilmemi istiyordu. Birkaç yıl sonra tekrar kasabama taşındı ve arkadaş olmamamıza rağmen, kasabada karşılaştığımızda gülümseyip birbirimize merhaba diyoruz.'