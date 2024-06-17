Öğretmenlerin 'Bu Çocuktan Hiçbir Şey Olmaz' Dediği Öğrencilerinin Birbirinden İlginç 12 Hikayesi

'Rehberlik öğretmeni ile beraber onun hayatını değiştirmeye karar verdik. Önce onu okulun badminton takımını kattık ve daha sonra ben okul sonrası ona dersler vererek arkadaşlarına yetişmesini sağladım. Sadece bir yıl içerisinde çok iyi bir öğrenciye dönüştü ve şu an üniversiteye gidiyor.'