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Öğretmenlerin 'Bu Çocuktan Hiçbir Şey Olmaz' Dediği Öğrencilerinin Birbirinden İlginç 12 Hikayesi

Öğretmenlerin 'Bu Çocuktan Hiçbir Şey Olmaz' Dediği Öğrencilerinin Birbirinden İlginç 12 Hikayesi

Aden
Aden - Onedio Üyesi
17.06.2024 - 21:01

Bugünkü içeriğimizde öğretmenleri tarafından başarısız olarak nitelendirilen çocukların gelecekte neler olduğuna bakıyor olacağız. Sizin de aklınıza benzer bir olay geliyorsa lütfen bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Okulumdaki bir öğrencim hem derslerinde zorlanıyor hem de diğer haylaz çocuklar ile takılıyordu."

1. "Okulumdaki bir öğrencim hem derslerinde zorlanıyor hem de diğer haylaz çocuklar ile takılıyordu."

'Rehberlik öğretmeni ile beraber onun hayatını değiştirmeye karar verdik. Önce onu okulun badminton takımını kattık ve daha sonra ben okul sonrası ona dersler vererek arkadaşlarına yetişmesini sağladım. Sadece bir yıl içerisinde çok iyi bir öğrenciye dönüştü ve şu an üniversiteye gidiyor.'

2. "Öğretmeninim bu çocuktan bir şey olmaz dediği çocuk bendim ve açıkcası durumu oldukça iyi değerlendirmiş."

'Dediği gibi oldu...'

3. "Geçmişe bakınca akademik alanda zayıf çocukların da gelecekte başarılı olabileceklerini görüyorum."

3. "Geçmişe bakınca akademik alanda zayıf çocukların da gelecekte başarılı olabileceklerini görüyorum."

'Okulda başarılı olamayan çocukların çoğu şimdi fiziksel işlerde çalışıyor ve bazıları benden fazla para da kazanıyor. Örneğin, halıcı olarak çalışan eski bir öğrencim benden en az iki kat fazla para kazanıyor. Sırf akademik alanda başarılı değilseniz diye hapise düşeceksiniz diye bir şey yok.'

4. "Cinayetten hapishaneye girdi."

4. "Cinayetten hapishaneye girdi."

5. "Açık konuşmak gerekirse öğretmenlerimin çoğu beni başarısız olarak görüyordu ve dedikleri gibi de okulda başarısızdım."

5. "Açık konuşmak gerekirse öğretmenlerimin çoğu beni başarısız olarak görüyordu ve dedikleri gibi de okulda başarısızdım."

'Ama okulu bitirdikten ve çalışma hayatına girdikten yıllar sonra fark ettiğim bir şey varsa, o da okulda sessiz ve çalışkan bir çocuk olmanın başarıya işaret etmediğidir. Şimdi normal bir insan olarak çalışmanın ve hayatımı yaşamanın zevkini çıkartıyorum.'

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6. "Sınıfımda aşırı kavgacı bir çocuk vardı ve sürekli sorun çıkarırdı."

6. "Sınıfımda aşırı kavgacı bir çocuk vardı ve sürekli sorun çıkarırdı."

'Geçenlerde Facebook'ta profiline denk geldim ve şimdi karısı ve bir bebeği var. Oldukça da mutlu gözüküyor.'

7. "Benim tecrübeme göre 'başarısız' çocuklar genelde bir öğretmenleri tarafından başarısız olmaya ikna ediliyor çünkü onlara daha genç yaştan hiçbir şey olamayacağını söylüyorlar."

7. "Benim tecrübeme göre 'başarısız' çocuklar genelde bir öğretmenleri tarafından başarısız olmaya ikna ediliyor çünkü onlara daha genç yaştan hiçbir şey olamayacağını söylüyorlar."

'Öğretmenlerin çok daha dikkatli seçilmesi lazım.'

8. "Bir keresinde bir öğrencimi azarlamış ve hiçbir şey olamayacağını söylemiştim."

'Yıllar sonra tekrar denk geldiğimizdeyse çok başarılı bir doktor olduğunu öğrendim. Gerçekten o zamanlar yaptıklarım için çok utanıyorum...'

9. "Lisedeyken suç romanlarını çok seviyordum. Bir gün annem bıkkın bir şekilde 'ya sonunda bir polis ol ya da bir katil bari' dedi.."

9. "Lisedeyken suç romanlarını çok seviyordum. Bir gün annem bıkkın bir şekilde 'ya sonunda bir polis ol ya da bir katil bari' dedi.."

'Sonunda kanıt teknisyeni oldum ve aslında işimle oldukça mutluyum.'

10. "Suçlu hayatını tercih etti ve kasabamızda bir hırsızlık suçuna karışıp hapise girdi."

10. "Suçlu hayatını tercih etti ve kasabamızda bir hırsızlık suçuna karışıp hapise girdi."
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11. "Şimdi kendi şirketi var ve yeni bir start-up'a partner olmuş."

12. "Büyük bir miras kaldı ve o para sayesinde aniden zengin oldu."

12. "Büyük bir miras kaldı ve o para sayesinde aniden zengin oldu."

'Artık hayatı boyunca çalışmasına gerek yoktur diye düşünüyorum. Kader gerçekten çok ilginç.'

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