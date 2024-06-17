Öğretmenlerin 'Bu Çocuktan Hiçbir Şey Olmaz' Dediği Öğrencilerinin Birbirinden İlginç 12 Hikayesi
Öğretmenlerin 'Bu Çocuktan Hiçbir Şey Olmaz' Dediği Öğrencilerinin Birbirinden İlginç 12 Hikayesi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde öğretmenleri tarafından başarısız olarak nitelendirilen çocukların gelecekte neler olduğuna bakıyor olacağız. Sizin de aklınıza benzer bir olay geliyorsa lütfen bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Okulumdaki bir öğrencim hem derslerinde zorlanıyor hem de diğer haylaz çocuklar ile takılıyordu."
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2. "Öğretmeninim bu çocuktan bir şey olmaz dediği çocuk bendim ve açıkcası durumu oldukça iyi değerlendirmiş."
3. "Geçmişe bakınca akademik alanda zayıf çocukların da gelecekte başarılı olabileceklerini görüyorum."
4. "Cinayetten hapishaneye girdi."
5. "Açık konuşmak gerekirse öğretmenlerimin çoğu beni başarısız olarak görüyordu ve dedikleri gibi de okulda başarısızdım."
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6. "Sınıfımda aşırı kavgacı bir çocuk vardı ve sürekli sorun çıkarırdı."
7. "Benim tecrübeme göre 'başarısız' çocuklar genelde bir öğretmenleri tarafından başarısız olmaya ikna ediliyor çünkü onlara daha genç yaştan hiçbir şey olamayacağını söylüyorlar."
8. "Bir keresinde bir öğrencimi azarlamış ve hiçbir şey olamayacağını söylemiştim."
9. "Lisedeyken suç romanlarını çok seviyordum. Bir gün annem bıkkın bir şekilde 'ya sonunda bir polis ol ya da bir katil bari' dedi.."
10. "Suçlu hayatını tercih etti ve kasabamızda bir hırsızlık suçuna karışıp hapise girdi."
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11. "Şimdi kendi şirketi var ve yeni bir start-up'a partner olmuş."
12. "Büyük bir miras kaldı ve o para sayesinde aniden zengin oldu."
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