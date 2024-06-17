Öğrendikten Sonra Arkadaşlarına Karşı Bakış Açılarının Tamamıyla Değişmesine Neden Olan 12 Sır
Öğrendikten Sonra Arkadaşlarına Karşı Bakış Açılarının Tamamıyla Değişmesine Neden Olan 12 Sır
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hepimizin farklı farklı sırları var ve karşımızdaki kişiden bu sırları saklamak istiyoruz. Bazen bu sırlar gerçekten çok garip ve ürkütücü olabiliyor. Bugün, sırlarını öğrendikten sonra tamamiyle şoka uğrayan 12 kişinin hikayelerini dinleyeceğiz.
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1. "Arkadaşımın abisi 3 yıl boyunca üniversiteye gidermiş gibi davranıp sahte karneler hazırlamıştı."
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2. "Karısını aldattığı kadın ile evli olduğunu söylemişti."
3. "İşyerimdeki bir kadın 5 yaşındaki çocuğuna bilerek bozuk süt içirdiğini söylemişti."
4. "Bir tanıdığım eski kocasının evini yaktığını övünerek anlatmıştı."
5. "İşyerinden bir arkadaşım, başka şehirdeki bir kadından çocuğu olduğunu ve şu anki karısı bilmediği için ayda bir kez gizlice buluştuklarını söylemişti."
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6. "Uzun süre sonra konuştuğum bir arkadaşım, başka bir adamla görüştüğünü ama kocasının bilmediğini anlatmıştı."
7. "Bir arkadaşım çöpte gördüğü şekerlemeyi alıp yediğini anlattı ve açıkcası olayın iğrençliği yüzünden onunla konuşamaz hale geldim."
8. "Üniversitedeki arkadaşlarından birisi babası ile ilişki yaşıyormuş..."
9. "Bir tanıdığım sırf sigorta parası alabilmek için arabasıyla bilerek kaza yapmıştı."
10. "Bir arkadaşım küçüklüğünden beri abisini sevdiğini ama ona söyleyemediğini anlatmıştı. Şimdi kadın evli ve çocukları da var..."
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11. "Annem artık babamı sevmediğini ve ben üniversiteye gidince boşanma davası açmayı düşündüğünü söylemişti."
12. "Diğer erkek arkadaşı ile kampa gidince aslında birlikte olduklarını ve karısının hiçbir fikri olmadığını söylemişti.
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