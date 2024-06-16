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Tam Bir Yıkım! Bu Sezon TV Ekranlarında 10 Bölümü Göremeden Final Yapan Diziler Hangileri?

Tam Bir Yıkım! Bu Sezon TV Ekranlarında 10 Bölümü Göremeden Final Yapan Diziler Hangileri?

yerli dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
16.06.2024 - 17:01

2023-2024 sezonunda TV ekranlarına büyük umutlarla başlayıp 10 bölümü göremeden final yapan tam 12 dizi var. Bakalım hangi dizilerin ekran macerası kısa sürmüş!

Kaynak: https://x.com/huyde12/status/18019071...
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1. Senden Önce

1. Senden Önce

Kanal D'de sezona büyük umutlarla başlamasına rağmen küçük bir talihsizlikle Bahar'la aynı gün ve hatta aynı haftada yayına başlayınca ne yazık ki reytinglere 3 bölüm direnebildi.

2. Yaban Çiçekleri

2. Yaban Çiçekleri

ATV'de yayın hayatına başlayan dizi 3. bölümüyle final yapmak zorunda kaldı.

3. Yan Oda

3. Yan Oda

Star TV'nin efsane oyuncu kadrosuna sahip dizisi Yan Oda da reyting kurbanı oldu ve 4. bölümüyle final yaptı.

4. Aşka Düşman

4. Aşka Düşman

TV 8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan dizi reytinglerde istenen başarıyı yakalayamayınca fişi hemen çekildi ve 4. bölümüyle ekranlara veda etti.

5. Yıldızlar Bana Uzak

5. Yıldızlar Bana Uzak

Afişi kimseler tarafından beğenilmeyen ATV dizisi Yıldızlar Bana Uzak da 4. bölümüyle veda eden dizilerden biri oldu.

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6. Kader Bağları

6. Kader Bağları

NOW TV'nin güçlü kadrolu dizisi Kader Bağları da sezona yalnızca 5 bölüm tutunabildi.

7. Kara

7. Kara

Aslında gayet de tutabilir diye düşünülen Kara, yayına başladığı zaman dilimi ve 2. bölümde gittiği isim değişikliği gibi sebeplerle izleyicide kopuşa sebep oldu ve 5 bölüm yayınlandı.

8. Kopuk

8. Kopuk

NOW TV'nin iddialı yapımlarından biri olan Kopuk da yalnızca 5 bölüm reytinglere direnebildi.

9. Bir Derdim Var

9. Bir Derdim Var

Birce Akalay'ın ekranlara döndüğü Bir Derdim Var, ilgi çeken konusuna rağmen reytinglere direnemedi ve 6. bölümüyle final yaptı.

10. Korkma Ben Yanındayım

10. Korkma Ben Yanındayım

Tepkilerle başladığı sezonda pek de fena sayılmayan reytinglere ulaşan Korkma Ben Yanındayım 7. bölümüyle final yaptı.

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11. Ne Gemiler Yaktım

11. Ne Gemiler Yaktım

Show TV'de hatrı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşan Ne Gemiler Yaktım dizisi seyircinin ısrarına rağmen devam ettirilmedi ve 8. bölümüyle ekranlara veda etti.

12. Ruhun Duymaz

12. Ruhun Duymaz

NOW TV'nin yapımlarından biri olan ve güçlü bir kadroya sahip Ruhun Duymaz da reyting kurbanı oldu ve 9. bölümüyle final yaptı.

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