Tam Bir Yıkım! Bu Sezon TV Ekranlarında 10 Bölümü Göremeden Final Yapan Diziler Hangileri?
Tam Bir Yıkım! Bu Sezon TV Ekranlarında 10 Bölümü Göremeden Final Yapan Diziler Hangileri?
Kaynak: https://x.com/huyde12/status/18019071...
2023-2024 sezonunda TV ekranlarına büyük umutlarla başlayıp 10 bölümü göremeden final yapan tam 12 dizi var. Bakalım hangi dizilerin ekran macerası kısa sürmüş!
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1. Senden Önce
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2. Yaban Çiçekleri
3. Yan Oda
4. Aşka Düşman
5. Yıldızlar Bana Uzak
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6. Kader Bağları
7. Kara
8. Kopuk
9. Bir Derdim Var
10. Korkma Ben Yanındayım
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11. Ne Gemiler Yaktım
12. Ruhun Duymaz
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