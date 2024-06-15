Her Konuda Bir Fikri Olan Yapay Zekaya Göre Eski Sezonlarda Survivor Şampiyonları Kimler Olmalıydı?
Her Konuda Bir Fikri Olan Yapay Zekaya Göre Eski Sezonlarda Survivor Şampiyonları Kimler Olmalıydı?
Her konuda bir fikri olan yapay zekaya eski sezonlarda 'Survivor şampiyonları kimler olmalıydı?' diye sorduk. Bakalım tahmin ettiğiniz isimleri verebilmiş mi?
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1. 2015 yılında şampiyon olan Turabi'nin yerine yapay zekaya göre Merve Aydın şampiyon olmalıymış.
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2. 2016 yılında şampiyon olan Atakan yerine Chat GPT Serkan Tütüncü'nün şampiyon olması gerektiğini söyledi.
3. Chat GPT'nin 2017 yılı için Ogeday yerine önerdiği isim Adem Kılıçcı oldu.
4. 2018 yılında şampiyon olan Adem Kılıçcı yerine yapay zeka Nagihan Karadere'nin şampiyon olması gerektiğini düşünüyormuş.
5. 2019 yılı için ilginç bir cevap veren yapay zeka, şampiyon olması gerekenin Yusuf Karakaya olduğunu söyledi. Yani sezonun şampiyonluğu için zaten şampiyon olan kişiyi önerdi.
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6. 2020 yılı için Chat GPT'nin Cemal Can Canseven yerine şampiyon olmasını beklediğini söyledi.
7. 2021 için şampiyonluk adayı Poyraz yerine İsmail Balaban'mış.
8. 2022 yılı için yapay zekanın şampiyon olmasını beklediği isim Nisa Bölükbaşı yerine Adem Kılıçcı'ymış.
9. 2023 yılı için de 2019'la aynı şekilde zaten şampiyon olan ismin hak ettiğini söyledi ve Nefise'nin adını verdi.
10. 2024 yılında sence kim şampiyon olur dediğimizde ise adayının Ogeday olduğunu söyledi.
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