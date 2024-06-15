Son Günlerde Gündemden Düşmeyen Deniz Akkaya'nın Eski Eşinin Avukatı Şeyda Yıldırım Bakın Kim Çıktı!

Geçtiğimiz ay kızı Ayşe ile yaşadığı olayı tüm açıklığıyla paylaşan Deniz Akkaya'nın kızını Sosyal Hizmetler Kurumu'na teslim etmesinin ardından eski eşi velayet davası açmıştı. Davanın kazanıldığını duyuran Efe Önbilgin'in avukatı Şeyda Yıldırım, bu duyurunun ardından Kurtlar Vadisi'ndeki ilgisiyle sosyal medyada gündem oldu.