Son Günlerde Gündemden Düşmeyen Deniz Akkaya'nın Eski Eşinin Avukatı Şeyda Yıldırım Bakın Kim Çıktı!
Son Günlerde Gündemden Düşmeyen Deniz Akkaya'nın Eski Eşinin Avukatı Şeyda Yıldırım Bakın Kim Çıktı!
Geçtiğimiz ay kızı Ayşe ile yaşadığı olayı tüm açıklığıyla paylaşan Deniz Akkaya'nın kızını Sosyal Hizmetler Kurumu'na teslim etmesinin ardından eski eşi velayet davası açmıştı. Davanın kazanıldığını duyuran Efe Önbilgin'in avukatı Şeyda Yıldırım, bu duyurunun ardından Kurtlar Vadisi'ndeki ilgisiyle sosyal medyada gündem oldu.
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Eski manken Deniz Akkaya 27 Mayıs gecesinden bu yana ülke gündemini fazlasıyla meşgul ediyor. 16 yaşındaki kızı Ayşe'yle yaşadığı bir sorunu tüm detaylarıyla X hesabından paylaşan Akkaya, tüm bu süreçte takındığı tavır ve yaptıklarıyla eleştirilere maruz kalıyor.
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Kızına ait telefonu yakaladığında yurt dışı planları yaptığını ve daha fazlasını bulduğunu söyleyen Akkaya, kızının cep telefonuna el koymasının ardından kendisine fiziksel şiddet uyguladığını ve bir buçuk saat balkona kilitlediğini öfkeli bir videoyla açıklamıştı.
Çok geçmeden de "burnu sürtsün diye" kendi isteğiyle kızını Sosyal Hizmetler Kurumu'na teslim ettiğini söylemiş, bunun üzerine tüm tepkileri üzerine çekmişti.
Akkaya tarafında bunlar yaşanırken Ayşe'nin babası Efe Önbilgin de kızının Sosyal Hizmetler Kurumu veya annesinin yanında kalmak istemediğini belirterek Aile Mahkemesi’ne velayet talebinde bulunmuştu.
Dava sürerken Deniz Akkaya kızına ait ikinci bir telefon bulduğunu belirten bir paylaşım yapmıştı. "Anneliğe dair bildiğim her şey darmadağın" diyen Akkaya'nın bu paylaşımı da yeniden gündeme oturmuştu.
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Deniz Akkaya'nın paylaşımının üzerinden geçen 2 günün ardından Efe Önbilgin'in avukatı Şeyda Yıldırım, Ayşe'nin babasına teslim edildiğini duyurdu.
Bu paylaşımın ardından gündeme gelen Şeyda Yıldırım'ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. İddialara göre, Yıldırım hem pek çok bilindik ismin avukatlığını yapmış hem de hikayesi Kurtlar Vadisi'ne esin kaynağı olmuş!
Medyaya yansıyan bilgilere göre Alaattin Çakıcı ve Reza Zarrab'ın avukatlığını yapan Yıldırım, Sedat Peker'in eşinin de nikah şahitliğini yapmış.
Alaattin Çakıcı'nın avukatlığını yapması sebebiyle de Kurtlar Vadisi'nin yayınlandığı dönem ortalarda dolaşan güçlü iddialardan biri Elif Eylül karakterinin ta kendisi olduğuymuş.
Dizide Çakır karakterinin aslında Alaattin Çakıcı'yı yansıttığını düşünenler için bu bilgi garip gelmeyecek olsa da Özgü Namal'ın canlandırdığı Elif karakterinin Şeyda Yıldırım'la ilgisi olduğu iddiası yeniden gündeme geldi.
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Kısacası dizinin yayınlandığı dönemde Kurtlar Vadisi'nin karakterleri Çakır ve Eylül için, 90'lı yılların son döneminde ve 2000'lerin başında gündemden düşmeyen Alaattin Çakıcı ve avukatı Şeyda Yıldırım olduğu iddia edilmiş.
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