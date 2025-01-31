YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2028 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Aday Olacağını Açıkladı

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2028’de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı. Ankara Kent Konseyi’nin ‘Söz Onda’ programına katılan Erbakan, moderatörlüğünü Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç’ın yaptığı programda önemli açıklamalarda bulundu.
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2023 yılında cumhurbaşkanlığı için adaylığını açıklayan ancak 100 bin imza toplama sürecinde adaylıktan çekilen Erbakan'ın partisi, o dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemişti.
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Bu kez ise Yeniden Refah Partisi’nin kendi adayını çıkaracağını belirten Erbakan, “Cumhurbaşkanı adayı olacağımı ifade etmem gerekir. Seçmenin ciddi bir beklentisi ve talebi var” diye konuştu.
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