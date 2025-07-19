YKS Çıkışında Babası Tarafından Çiçekle Karşılanan Öğrenci Sınav Sonucunu Babasına Çiçeklerle Açıkladı

Çocuklarının okumasını çok önemsediğini söyleyen baba, bütün anne babalara da aynı tavsiyeyi verdi. 'Ben okumadım ama çocuklarım okuyunca kendim okumuş gibi hissediyorum' diyen baba, kızına sınav hediyesi olarak 2 kuzu verdi. “Çocuklarımın okuması için çok gayret ettim. Bana ilk çiçeğimi kızım aldı, ben de ona 2 koyun verdim.” diyen babanın yaşadığı heyecan ve gurur izleyenleri de duygulandırdı.