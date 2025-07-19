onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
YKS Çıkışında Babası Tarafından Çiçekle Karşılanan Öğrenci Sınav Sonucunu Babasına Çiçeklerle Açıkladı

YKS Çıkışında Babası Tarafından Çiçekle Karşılanan Öğrenci Sınav Sonucunu Babasına Çiçeklerle Açıkladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.07.2025 - 21:15

İçerik Devam Ediyor

Bugün binlerce öğrenci için oldukça heyecanlı bir gündü. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen üniversite sınavının sonuçları açıklandı. Kimileri hayal ettikleri puanı almanın mutluluğunu yaşarken, kimileri hayal kırıklığına uğradı. YKS sınavı sonrası babası tarafından çiçeklerle karşılanan öğrenci de sonuç karşısında mutlu olanlar arasındaydı. Genç kız sevinçli haberi babasına ellerinde çiçeklerle verdi. Hayatının ilk çiçeğini alan baba ve kızının o anları bir kere daha duygulandırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"Bana ilk çiçeğimi kızım aldı"

"Bana ilk çiçeğimi kızım aldı"

Çocuklarının okumasını çok önemsediğini söyleyen baba, bütün anne babalara da aynı tavsiyeyi verdi. 'Ben okumadım ama çocuklarım okuyunca kendim okumuş gibi hissediyorum' diyen baba, kızına sınav hediyesi olarak 2 kuzu verdi. “Çocuklarımın okuması için çok gayret ettim. Bana ilk çiçeğimi kızım aldı, ben de ona 2 koyun verdim.” diyen babanın yaşadığı heyecan ve gurur izleyenleri de duygulandırdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın