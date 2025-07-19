YKS Çıkışında Babası Tarafından Çiçekle Karşılanan Öğrenci Sınav Sonucunu Babasına Çiçeklerle Açıkladı

Bugün binlerce öğrenci için oldukça heyecanlı bir gündü. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen üniversite sınavının sonuçları açıklandı. Kimileri hayal ettikleri puanı almanın mutluluğunu yaşarken, kimileri hayal kırıklığına uğradı. YKS sınavı sonrası babası tarafından çiçeklerle karşılanan öğrenci de sonuç karşısında mutlu olanlar arasındaydı. Genç kız sevinçli haberi babasına ellerinde çiçeklerle verdi. Hayatının ilk çiçeğini alan baba ve kızının o anları bir kere daha duygulandırdı.
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"Bana ilk çiçeğimi kızım aldı"
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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