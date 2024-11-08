Yine Yaratıcılıklar Konuşturulmuş! Yerli ve Milli Cadılar Bayramı Kostümlerinin 2024 Versiyonu Geldi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DB14_Y...
Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde pek çok ülkede Cadılar Bayramı kutlandı. Sokaklar göz alıcı ve yaratıcı kostümlerle adeta bir festival alanına döndü. Özellikle sosyal medyada birbirinden renki görüntüler paylaşıldı. Bu özel gün, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda yaratıcılığın ve hayal gücünün sergilendiği bir platform haline geldi. Elbette bu rüzgar ülkemizi de etkisi altına aldı.
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Cadılar Bayramı ülkemizde de kutlandı.
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Bir partide insanlar yaratıcılıklarını konuşturdukları kostümlerle hem beğeni topladı hem de her birimizi geçmişe götürdü.
İşte o kostümler;
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