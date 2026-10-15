Antalya'da Sağanak Kaleiçi'nin Tarihi Sokaklarını Dereye Çevirdi

Meteoroloji'nin çok kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısının ardından Antalya'da 14 Ekim akşamı etkisini artıran sağanak, kentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Kepez'de su seviyesi diz hizasına ulaştı, bazı apartmanların bodrum katlarını su bastı, altgeçitler ve ana arterler suyla doldu. Kentin tarihi ve turistik merkezi Kaleiçi de sağanaktan nasibini aldı: dar sokaklardan hızla akan sular bazı sokakları adeta dereye çevirdi.

Antalya Valiliği, il genelinde 1.901 personel, 624 araç ve 248 iş makinesiyle sahada çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Demre'de bir okulda mahsur kalan 13 öğrenci ve 7 öğretmen ile serada mahsur kalan 2 kişi güvenli alana tahliye edildi. Kente inmesi planlanan çok sayıda uçuş da beklemeye alındı, bazıları İzmir, Bodrum, İstanbul, Dalaman ve Konya'ya yönlendirildi.