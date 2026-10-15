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Antalya'da Sağanak Kaleiçi'nin Tarihi Sokaklarını Dereye Çevirdi

Antalya'da Sağanak Kaleiçi'nin Tarihi Sokaklarını Dereye Çevirdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.10.2026 - 13:46

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Meteoroloji'nin çok kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısının ardından Antalya'da 14 Ekim akşamı etkisini artıran sağanak, kentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Kepez'de su seviyesi diz hizasına ulaştı, bazı apartmanların bodrum katlarını su bastı, altgeçitler ve ana arterler suyla doldu. Kentin tarihi ve turistik merkezi Kaleiçi de sağanaktan nasibini aldı: dar sokaklardan hızla akan sular bazı sokakları adeta dereye çevirdi.

Antalya Valiliği, il genelinde 1.901 personel, 624 araç ve 248 iş makinesiyle sahada çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Demre'de bir okulda mahsur kalan 13 öğrenci ve 7 öğretmen ile serada mahsur kalan 2 kişi güvenli alana tahliye edildi. Kente inmesi planlanan çok sayıda uçuş da beklemeye alındı, bazıları İzmir, Bodrum, İstanbul, Dalaman ve Konya'ya yönlendirildi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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