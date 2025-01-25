Yemek Yemeği Çok Sevdiği Bilinen Prof. Dr. Celal Şengör Bir Esnaf Lokantasında Görüntülendi

Ülkemizin önde gelen jeologlardan biri olarak kabul edilen Prof. Dr. Celal Şengör, bilimsel araştırmaları ve katkılarıyla uluslararası alanda tanınan bir isim. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli bilim insanlarından biri olan Şengör, jeoloji bilimine yaptığı katkılarla dünya çapında bir üne sahip Özellikle tektonik jeoloji alanında yaptığı çalışmalar, bilim dünyasında büyük bir etki yaratmıştır. Bilimsel araştırmalarının yanı sıra, genç nesillere bilim sevgisini aşılamak için yaptığı çalışmalarla da tanınan Şengör, bilimin ışığını topluma yayma misyonunu üstlenmiştir. Kendine özgü anlatım tarzı ve bilimsel bilgisiyle, jeoloji biliminin sınırlarını zorlayan bir bilim insanıdır. Kendisi geçtiğimiz günlerde ülkemizin önemli değerlerinden Neşet Ertaş'ın ismini hiç duymadığını söylemiş, bu sözleri tepki toplamıştı. Kendisini 'halktan kopuk' olarak tanımlayanlar oldu.