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Yemek Yemeği Çok Sevdiği Bilinen Prof. Dr. Celal Şengör Bir Esnaf Lokantasında Görüntülendi

Yemek Yemeği Çok Sevdiği Bilinen Prof. Dr. Celal Şengör Bir Esnaf Lokantasında Görüntülendi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.01.2025 - 19:23

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Ülkemizin önde gelen jeologlardan biri olarak kabul edilen Prof. Dr. Celal Şengör, bilimsel araştırmaları ve katkılarıyla uluslararası alanda tanınan bir isim. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli bilim insanlarından biri olan Şengör, jeoloji bilimine yaptığı katkılarla dünya çapında bir üne sahip Özellikle tektonik jeoloji alanında yaptığı çalışmalar, bilim dünyasında büyük bir etki yaratmıştır. Bilimsel araştırmalarının yanı sıra, genç nesillere bilim sevgisini aşılamak için yaptığı çalışmalarla da tanınan Şengör, bilimin ışığını topluma yayma misyonunu üstlenmiştir. Kendine özgü anlatım tarzı ve bilimsel bilgisiyle, jeoloji biliminin sınırlarını zorlayan bir bilim insanıdır. Kendisi geçtiğimiz günlerde ülkemizin önemli değerlerinden Neşet Ertaş'ın ismini hiç duymadığını söylemiş, bu sözleri tepki toplamıştı. Kendisini 'halktan kopuk' olarak tanımlayanlar oldu.

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Prof. Dr. Celal Şengör, bir esnaf lokantasında yemek yerken görüntülendi.

Prof. Dr. Celal Şengör, bir esnaf lokantasında yemek yerken görüntülendi.

Birkaç gün önce halktan kopuk olarak tanımlanan Şengör'ün esnaf lokantasında görülmesi, sosyal medyada goygoy malzemesi oldu.

Birkaç gün önce halktan kopuk olarak tanımlanan Şengör'ün esnaf lokantasında görülmesi, sosyal medyada goygoy malzemesi oldu.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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