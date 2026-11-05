Sertab Erener'in Kendine Aşık Klibindeki İç Çamaşırlı Dansçının Fenerbahçe Altyapısından Geldiği İddia Edildi!
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Sertab Erener'in geçen hafta yayınlanan 'Kendine Aşık' klibi, karanlık ve cesur görselliğiyle konuşulurken bu kez özellikle kadrajdaki dansçı sebebiyle gündemin tam ortasına yerleşti. Klipte iç çamaşırıyla dans eden ismin kim olduğu sosyal medyada merak edilirken, Gossip Magazin hesabının paylaşımı bu ismin futbol geçmişine dikkat çekerek tartışmayı alevlendirdi.
Kaynak: Gossip Magazin
Sertab Erener, 28 Ekim'de yayınlanan Kendine Aşık ile yeni albümü öncesinde ilk adımı attı.
Klipte iç çamaşırıyla dans eden ismin Fenerbahçe altyapısından geldiği iddia edildi.
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Kendine Aşık klibinin resmi künyesinde dansçı olarak Batur Büklü'nün adı yer alıyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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