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Sertab Erener'in Kendine Aşık Klibindeki İç Çamaşırlı Dansçının Fenerbahçe Altyapısından Geldiği İddia Edildi!

Sertab Erener'in Kendine Aşık Klibindeki İç Çamaşırlı Dansçının Fenerbahçe Altyapısından Geldiği İddia Edildi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
05.11.2026 - 09:26
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Sertab Erener'in geçen hafta yayınlanan 'Kendine Aşık' klibi, karanlık ve cesur görselliğiyle konuşulurken bu kez özellikle kadrajdaki dansçı sebebiyle gündemin tam ortasına yerleşti. Klipte iç çamaşırıyla dans eden ismin kim olduğu sosyal medyada merak edilirken, Gossip Magazin hesabının paylaşımı bu ismin futbol geçmişine dikkat çekerek tartışmayı alevlendirdi. 

Kaynak: Gossip Magazin

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Sertab Erener, 28 Ekim'de yayınlanan Kendine Aşık ile yeni albümü öncesinde ilk adımı attı.

Sertab Erener, 28 Ekim'de yayınlanan Kendine Aşık ile yeni albümü öncesinde ilk adımı attı.

2003'te 'Everyway That I Can' ile Türkiye'ye ilk Eurovision birinciliğini getiren Sertab Erener, otuz yılı aşan kariyerinde her yeni işi merakla beklenen isimlerden biri olmayı sürdürüyor. 2027'de çıkması planlanan yeni stüdyo albümünün habercisi olan şarkının klibini Aytekin Yalçın yönetti. Siyah beyaz tonlar, uzun bir sofranın başında yalnız kalan bir kadın ve ona eşlik eden erkek dansçıyla kurulan kurgu, şarkıdaki iç hesaplaşmayı görsele taşırken izleyenlerin dikkatini de en çok dansçının yer aldığı sahnelere çekti.

Klipte iç çamaşırıyla dans eden ismin Fenerbahçe altyapısından geldiği iddia edildi.

Klipte iç çamaşırıyla dans eden ismin Fenerbahçe altyapısından geldiği iddia edildi.

Sertab Erener'e eşlik eden dansçının yer aldığı bu kareler konuşulmaya başlayınca, Gossip Magazin yaptığı paylaşımda dansçının kimliğine dair dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Klipte iç çamaşırıyla dans eden isim, Fenerbahçe altyapısında futbolcu olarak yetiştikten sonra kramponlarını asıp dansa yönelen Eren Özgür olduğu öne sürüldü.

Sahadan sahneye uzanan bu hikâye klibi izleyenlerin ilgisini bir anda başka bir yöne çekse de iddiayı doğrulayan bir açıklama ne Sertab Erener'den ne de klip ekibinden geldi. Eren Özgür'ün Fenerbahçe geçmişine ve dansçılık kariyerine dair başka bir kaynağa da şimdilik ulaşılamıyor.

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Kendine Aşık klibinin resmi künyesinde dansçı olarak Batur Büklü'nün adı yer alıyor.

Kendine Aşık klibinin resmi künyesinde dansçı olarak Batur Büklü'nün adı yer alıyor.

Eren Özgür iddiası sosyal medyada konuşulmaya devam ederken, klibin YouTube'daki resmi künyesinde dansçı olarak yalnızca Batur Büklü'nün adı geçiyor. İstanbul doğumlu Büklü, Stuttgart'ta aldığı bale eğitiminin ardından İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde sahneye çıkan bir balet olarak biliniyor; klibin hareket yönetmenliğini ise Ekin Bernay üstlendi.

Künyedeki isimle ortaya atılan iddia arasındaki bu farka dair Sertab Erener ya da klibin yapımcısı Beyefendi Film henüz bir açıklama yapmadığı için klipteki dansçının kim olduğu sorusu şimdilik yanıt bekliyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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