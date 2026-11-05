Sertab Erener'in Kendine Aşık Klibindeki İç Çamaşırlı Dansçının Fenerbahçe Altyapısından Geldiği İddia Edildi!

Sertab Erener'e eşlik eden dansçının yer aldığı bu kareler konuşulmaya başlayınca, Gossip Magazin yaptığı paylaşımda dansçının kimliğine dair dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Klipte iç çamaşırıyla dans eden isim, Fenerbahçe altyapısında futbolcu olarak yetiştikten sonra kramponlarını asıp dansa yönelen Eren Özgür olduğu öne sürüldü.

Sahadan sahneye uzanan bu hikâye klibi izleyenlerin ilgisini bir anda başka bir yöne çekse de iddiayı doğrulayan bir açıklama ne Sertab Erener'den ne de klip ekibinden geldi. Eren Özgür'ün Fenerbahçe geçmişine ve dansçılık kariyerine dair başka bir kaynağa da şimdilik ulaşılamıyor.