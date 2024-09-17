Yaralı Filistinli Çocukla Konuşan Psikolog Hayat Dersi Verdi: "Hepimiz Korkarız, Korkularımız Bizi Korur"

Filistin'de bir hastanede yaralı küçük kızla 'Korku' hakkında konuşan kadın psikoloğun görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Korkunun da tıpkı sevinç, üzüntü, mutluluk gibi bir duygu olduğunu söyleyen genç kadın, 'Herkes korkar. Tüm insanlar korkar. Çünkü bunu insana Allah verdi. Önemli olan korkularımızla başa çıkabilmemiz. Mesela ben aslandan korkup kaçarsam, korunurum. Bomba olduğunu duyarsam korkar kaçarım. Bir kalkan gibi değil mi? Yaralanmaktan korunurum.' dedi.