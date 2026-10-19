article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Bu Şarkıcıların İlk Albümünü Tahmin Edebilir misin?

etiket Bu Şarkıcıların İlk Albümünü Tahmin Edebilir misin?

Tuna Budak
Tuna Budak - Onedio Editörü
19.10.2026 - 23:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İlk aşk unutulmaz, ilk albüm de aynı şekilde! Verdiğimiz sanatçıların ilk albümlerini tahmin edebilecek misin?

Müzik bilgine güveniyorsan seni hemen şöyle alalım. 👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Coldplay

Coldplay

Charli xcx

Charli xcx

Tarkan

Tarkan

Adele

Adele

Madonna

Madonna
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

The Smiths

The Smiths

Rihanna

Rihanna

Lady Gaga

Lady Gaga

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Tuna Budak
Tuna Budak
Onedio Editörü
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın