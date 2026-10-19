Bu Şarkıcıların İlk Albümünü Tahmin Edebilir misin?

2000 yılında çıkan bu albüm grubu küresel çapta üne kavuşturdu. Özellikle 'Yellow' şarkısı dönemin en çok çalan hitlerinden biri oldu.
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Coldplay
Charli xcx
Tarkan
Adele
Madonna
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The Smiths
Rihanna
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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