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Kızılcık Şerbeti'ne Dönen Sürpriz İsimden Oyuncuların Bölüm Başı Ücretlerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti'ne Dönen Sürpriz İsimden Oyuncuların Bölüm Başı Ücretlerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
19.10.2026 - 22:31
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Pazartesi sabahı televizyon dünyası yine yerinde durmadı. Kızılcık Şerbeti'ne bir dönüş müjdesi daha gelirken pazar gecelerinin tahtı el değiştirdi, dizi oyuncularının bölüm başı ücretleri ise ağızları açık bıraktı. Kaçıranlar için 19 Ekim'de ekranlarda ve setlerde yaşananları tek tek derledik.

Bakalım bugün neler olmuş?

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Kızılcık Şerbeti'ne Nursema'dan sonra Nilay'ın annesi Sevtap da geri dönüyor.

Kızılcık Şerbeti'ne Nursema'dan sonra Nilay'ın annesi Sevtap da geri dönüyor.

Sezon başında kadrodan çıkarılan Ceren Karakoç'un ardından Kızılcık Şerbeti'nde ikinci dönüş müjdesi Neslihan Yeldan için geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncu, Feyza Civelek'in ayrılığıyla hikâyesi kapanan Sevtap rolüne geri dönüyor. Yeldan, karakterine verilen vedaya ne kadar kırıldığını daha önce açıkça anlatmıştı; Gold Film ve Show TV ise henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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12-18 Ekim haftasında Mercan Köşk'ün finalinden sonraki en düşük reyting yeni dizi Sevdam Karadeniz'e ait.

12-18 Ekim haftasında Mercan Köşk'ün finalinden sonraki en düşük reyting yeni dizi Sevdam Karadeniz'e ait.

NOW'un yeni dizisi Sevdam Karadeniz, 12 Ekim'deki ilk bölümünde Total'de 2,11 alıp 14. sırada kaldı ve üç listede de haftanın dibine yakın başladı. 7. bölümüyle veda eden Mercan Köşk ise sezonda erken final yapan dördüncü dizi oldu. Zirvede Taşacak Bu Deniz otururken final iddialarıyla sarsılan Muhtemel Aşk'ın resmi hesabından da yola devam mesajı geldi.

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Pazar akşamlarının yaz boyu lideri Daha 17, tahtını üç listede birden Ömür Usta'ya kaptırdı.

Pazar akşamlarının yaz boyu lideri Daha 17, tahtını üç listede birden Ömür Usta'ya kaptırdı.

18 Ekim reyting sonuçlarında asıl bomba pazar akşamından geldi. Nurgül Yeşilçay ile Bülent İnal'ın başrolündeki Ömür Usta, Total'de 6,74, AB'de 5,72 ve ABC1'de 6,68 alarak üç kategoride de birinci oldu. Daha 17 ise Total'de yalnızca 0,06 puan geride kaldı ve ilk kez üç listede de ikinciliğe düştü.

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Kim Milyoner Olmak İster'de YKS Türkiye ikincisi Semih Danacıoğlu'nu 1 milyonluk Khan sorusu yaktı.

Kim Milyoner Olmak İster'de YKS Türkiye ikincisi Semih Danacıoğlu'nu 1 milyonluk Khan sorusu yaktı.

Satranç sorusunda elendiğini sanıp 'Biz yavaştan kalkalım' diyen 18 yaşındaki Semih Danacıoğlu, son anda yeşil yanan şıkla 300 bin TL barajını geçti. 1 milyonluk soruda 'Khan' soyadının en çok görüldüğü ülkeyi Cengiz Han bağı kurarak Moğolistan diye işaretledi. Doğru cevap ise en başta elediği Suudi Arabistan çıktı ve genç yarışmacı stüdyodan 300 bin TL ile ayrıldı.

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Süper Dadı'da kardeşine attığı tokatla fenomen olan Buğra'nın 12 yıl sonraki hali ortaya çıktı.

Süper Dadı'da kardeşine attığı tokatla fenomen olan Buğra'nın 12 yıl sonraki hali ortaya çıktı.

Eser Yenenler'in İtiraf Et programında seyircilerin arasından mikrofonu alan Buğra, kendini tanıtır tanıtmaz salonu kahkahaya boğdu. 8 yaşındayken internetin diline düşen Buğra, bugün 21 yaşına girmek üzere ve yurt dışından getirdiği ürünleri satarak e-ticaretle uğraşıyor. Yıllar önce o tokadı yiyen kardeşi ise şimdi bir otelde garson olarak çalışıyor.

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Dizi oyuncularının bölüm başı ücretlerinde zirvenin Yeraltı'nda değil, Burak Özçivit'te olduğu öne sürüldü.

Dizi oyuncularının bölüm başı ücretlerinde zirvenin Yeraltı'nda değil, Burak Özçivit'te olduğu öne sürüldü.

Yeraltı'nın Bozo'su Uraz Kaygılaroğlu'nun bölüm başına 1,5 milyon TL, Deniz Can Aktaş ile Devrim Özkan'ın ise 1,2'şer milyon TL aldığı iddia ediliyor. Daha 17'de Çağan Efe Ak için 700 bin, Taşacak Bu Deniz'de Ulaş Tuna Astepe için 850 bin TL konuşuluyor. Listenin tepesinde ise Güneşin Doğduğu Yer'den bölüm başına 4,5 milyon TL aldığı söylenen Burak Özçivit var. Rakamların hiçbiri oyuncular ya da yapımcılar tarafından doğrulanmadı.

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19 Ekim Pazartesi akşamı ekranda Altı Üstü İstanbul, Uzak Şehir, Sevdam Karadeniz ve Evlilik Güzeldir var.

19 Ekim Pazartesi akşamı ekranda Altı Üstü İstanbul, Uzak Şehir, Sevdam Karadeniz ve Evlilik Güzeldir var.

ATV'de Altı Üstü İstanbul 17. bölümüyle, Kanal D'de Uzak Şehir 69. bölümüyle seyirciyi ekran başına çağırıyor. NOW'da Sevdam Karadeniz ikinci bölümünü yayınlarken TRT 1'de Evlilik Güzeldir 7. bölümüyle geliyor. Show TV ve Star TV'de bu akşam yeni dizi bölümü yok, TV8'de ise MasterChef Türkiye var.

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MasterChef Türkiye'de onuncu haftanın elemesinde yarışmaya veda eden isim Şiringül oldu.

MasterChef Türkiye'de onuncu haftanın elemesinde yarışmaya veda eden isim Şiringül oldu.

18 Ekim Pazar akşamı eleme potasında sekiz yarışmacı vardı: Şiringül, Hasan Alp, Burçin, Nurten, Tolga, Tolgahan, Şükran ve Enes. Nefeslerin tutulduğu gecenin sonunda Nurten ile Şiringül son ikiye kaldı. Yarışmaya veda eden Şiringül, bu sezon MasterChef'ten elenen onuncu isim oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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