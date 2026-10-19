Kızılcık Şerbeti'ne Dönen Sürpriz İsimden Oyuncuların Bölüm Başı Ücretlerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Yeraltı'nın Bozo'su Uraz Kaygılaroğlu'nun bölüm başına 1,5 milyon TL, Deniz Can Aktaş ile Devrim Özkan'ın ise 1,2'şer milyon TL aldığı iddia ediliyor. Daha 17'de Çağan Efe Ak için 700 bin, Taşacak Bu Deniz'de Ulaş Tuna Astepe için 850 bin TL konuşuluyor. Listenin tepesinde ise Güneşin Doğduğu Yer'den bölüm başına 4,5 milyon TL aldığı söylenen Burak Özçivit var. Rakamların hiçbiri oyuncular ya da yapımcılar tarafından doğrulanmadı.