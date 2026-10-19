Kızılcık Şerbeti'ne Dönen Sürpriz İsimden Oyuncuların Bölüm Başı Ücretlerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Pazartesi sabahı televizyon dünyası yine yerinde durmadı. Kızılcık Şerbeti'ne bir dönüş müjdesi daha gelirken pazar gecelerinin tahtı el değiştirdi, dizi oyuncularının bölüm başı ücretleri ise ağızları açık bıraktı. Kaçıranlar için 19 Ekim'de ekranlarda ve setlerde yaşananları tek tek derledik.
Bakalım bugün neler olmuş?
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Kızılcık Şerbeti'ne Nursema'dan sonra Nilay'ın annesi Sevtap da geri dönüyor.
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12-18 Ekim haftasında Mercan Köşk'ün finalinden sonraki en düşük reyting yeni dizi Sevdam Karadeniz'e ait.
Pazar akşamlarının yaz boyu lideri Daha 17, tahtını üç listede birden Ömür Usta'ya kaptırdı.
Kim Milyoner Olmak İster'de YKS Türkiye ikincisi Semih Danacıoğlu'nu 1 milyonluk Khan sorusu yaktı.
Süper Dadı'da kardeşine attığı tokatla fenomen olan Buğra'nın 12 yıl sonraki hali ortaya çıktı.
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Dizi oyuncularının bölüm başı ücretlerinde zirvenin Yeraltı'nda değil, Burak Özçivit'te olduğu öne sürüldü.
19 Ekim Pazartesi akşamı ekranda Altı Üstü İstanbul, Uzak Şehir, Sevdam Karadeniz ve Evlilik Güzeldir var.
MasterChef Türkiye'de onuncu haftanın elemesinde yarışmaya veda eden isim Şiringül oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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