Tokatla Fenomen Olmuştu: Süper Dadı Buğra'nın Son Hali ve Tokat Yiyen Kardeşinin Yaptığı İş Ortaya Çıktı!
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Süper Dadı'da kardeşine attığı tokatla internetin en çok paylaşılan çocuklarından biri olan Buğra, bu kez Eser Yenenler'in İtiraf Et programında karşımıza çıktı. Seyircilerin arasından mikrofonu alıp kendini tanıtınca stüdyoda kahkahalar yükseldi. Süper Dadı Buğra'nın son hali kısa sürede sosyal medyayı salladı ama asıl merak edilen başka bir şeydi: Yıllar sonra Buğra ne iş yapıyor, tokat yiyen kardeşi ne durumda?
Kaynak: ESY TV - İtiraf Et
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Süper Dadı Buğra, kardeşine attığı tokatla 8 yaşındayken internetin en bilinen çocuklarından biri oldu.
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Eser Yenenler'in İtiraf Et sahnesine çıkan Buğra, okulda da kavga ettiğini itiraf etti.
Süper Dadı Buğra şimdi e-ticaretle uğraşıyor, tokat yiyen kardeşi ise bir otelde garson olarak çalışıyor.
Buğra'yı ve açıklamalarını izlemek isterseniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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