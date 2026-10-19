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Tokatla Fenomen Olmuştu: Süper Dadı Buğra'nın Son Hali ve Tokat Yiyen Kardeşinin Yaptığı İş Ortaya Çıktı!

Tokatla Fenomen Olmuştu: Süper Dadı Buğra'nın Son Hali ve Tokat Yiyen Kardeşinin Yaptığı İş Ortaya Çıktı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
19.10.2026 - 09:40
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Süper Dadı'da kardeşine attığı tokatla internetin en çok paylaşılan çocuklarından biri olan Buğra, bu kez Eser Yenenler'in İtiraf Et programında karşımıza çıktı. Seyircilerin arasından mikrofonu alıp kendini tanıtınca stüdyoda kahkahalar yükseldi. Süper Dadı Buğra'nın son hali kısa sürede sosyal medyayı salladı ama asıl merak edilen başka bir şeydi: Yıllar sonra Buğra ne iş yapıyor, tokat yiyen kardeşi ne durumda?

Kaynak: ESY TV - İtiraf Et

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Süper Dadı Buğra, kardeşine attığı tokatla 8 yaşındayken internetin en bilinen çocuklarından biri oldu.

Süper Dadı Buğra, kardeşine attığı tokatla 8 yaşındayken internetin en bilinen çocuklarından biri oldu.

Süper Dadı, öfkesini kontrol edemeyen çocukların evine konuk olan bir programdı. Buğra Yasin Aydın'ın bölümü ise yayından yıllar sonra bile unutulmadı. Küçük Buğra'nın kardeşine tokat attığı anlar sosyal medyada sayısız kez paylaşıldı, GIF'lere ve çıkartmalara dönüştü. İnternet ona bir de lakap taktı: 'Allahsız Buğra'. Cezalı çocukların oturtulduğu mola paspası da o bölümle birlikte bir neslin hafızasına kazındı. Aradan geçen yıllarda 'Süper Dadı Buğra şimdi ne yapıyor?' sorusu defalarca gündeme geldi.

Eser Yenenler'in İtiraf Et sahnesine çıkan Buğra, okulda da kavga ettiğini itiraf etti.

Eser Yenenler'in İtiraf Et sahnesine çıkan Buğra, okulda da kavga ettiğini itiraf etti.

Eser Yenenler'in YouTube kanalında 15 Ekim'de yayınlanan İtiraf Et'in 3. sezon 3. bölümünün sürpriz konuğu Buğra'ydı. Seyircilerin arasında ayağa kalkıp kendini 'Bir dönem interneti kasıp kavuran' Buğra olarak tanıtınca salon bir anda coştu. 'Buraya eğlenmek için geldik' diyerek ortamı da hemen ısıttı. Olayın üzerinden 12 yıl geçmiş. O zamanlar 8 yaşında olan Buğra, bugün 21 yaşına girmek üzere.

Eser Yenenler'in 'Kardeşini dövüyordun değil mi?' sorusuna 'Tabii' diye yanıt veren Buğra, 'Allahsız Buğra' lakabının internette kulaktan kulağa yayıldığını, 'aslında öyle bir durum yok' diyerek anlattı. Okulda da kavga edip etmediği sorulunca kaçamak yapmadı: 'Herkes gibi normal olarak kavga ediyordum.'

Süper Dadı Buğra şimdi e-ticaretle uğraşıyor, tokat yiyen kardeşi ise bir otelde garson olarak çalışıyor.

Süper Dadı Buğra şimdi e-ticaretle uğraşıyor, tokat yiyen kardeşi ise bir otelde garson olarak çalışıyor.

Programın en çok merak edilen kısmı Buğra'nın bugün ne yaptığıydı. Buğra, o günlerden sonra sosyal medyadan tamamen çekildiğini ve bu tanınırlığı hiç kullanmadığını söyledi. Yolda tanınıp tanınmadığı sorulunca da bir anısını paylaştı. Bir gün hiç tanımadığı biri yanına gelip fotoğraf çektirmiş, tek kelime etmeden gitmiş.

Şimdi e-ticaretle uğraşan Buğra, yurt dışından getirdiği ürünleri Türkiye'de satıyor. Yıllar önce o tokadı yiyen kardeşi ise şu sıralar bir otelde garson olarak çalışıyor. Daha önce ailesinin elektrik ve elektronik dükkanında çalıştığı konuşulan Buğra'nın yeni hikâyesi, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Buğra'yı ve açıklamalarını izlemek isterseniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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