Tokatla Fenomen Olmuştu: Süper Dadı Buğra'nın Son Hali ve Tokat Yiyen Kardeşinin Yaptığı İş Ortaya Çıktı!

Eser Yenenler'in YouTube kanalında 15 Ekim'de yayınlanan İtiraf Et'in 3. sezon 3. bölümünün sürpriz konuğu Buğra'ydı. Seyircilerin arasında ayağa kalkıp kendini 'Bir dönem interneti kasıp kavuran' Buğra olarak tanıtınca salon bir anda coştu. 'Buraya eğlenmek için geldik' diyerek ortamı da hemen ısıttı. Olayın üzerinden 12 yıl geçmiş. O zamanlar 8 yaşında olan Buğra, bugün 21 yaşına girmek üzere.

Eser Yenenler'in 'Kardeşini dövüyordun değil mi?' sorusuna 'Tabii' diye yanıt veren Buğra, 'Allahsız Buğra' lakabının internette kulaktan kulağa yayıldığını, 'aslında öyle bir durum yok' diyerek anlattı. Okulda da kavga edip etmediği sorulunca kaçamak yapmadı: 'Herkes gibi normal olarak kavga ediyordum.'