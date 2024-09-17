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Mert Güler Anlattı: " Cristiano Ronaldo'nun Ablası, Garsonların Beyaz Gömlek Giymemesinden Rahatsız Olmuş"

Mert Güler Anlattı: " Cristiano Ronaldo'nun Ablası, Garsonların Beyaz Gömlek Giymemesinden Rahatsız Olmuş"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
17.09.2024 - 16:45

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İşletmeci Mert Güler, 'Dünyaca ünlü bir isime tekne kiraladınız mı?' sorusunu yanıtladı. Güler, İstanbul'a gelen Cristiano Ronaldo'nun ablasına tekne kiraladığını ve yaşadıkları bir hikayeyi paylaştı.

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Cristiano Ronaldo'nun ablalarından birine tekne kiraladıklarını belirten Mert Güler, Ronaldo'nun ablasının garsonların beyaz gömlek giymemesinden rahatsız olduğunu söyledi.

Cristiano Ronaldo'nun ablalarından birine tekne kiraladıklarını belirten Mert Güler, Ronaldo'nun ablasının garsonların beyaz gömlek giymemesinden rahatsız olduğunu söyledi.

Ünlü isimin bu rahatsızlığı üzerine meyve tabağı ve içki göndererek gönlünü aldıklarını belirten Güler, misafirperverliği sayesinde sorunun çözüme kavuşturulduğunu ifade etti.

Ünlü isimin bu rahatsızlığı üzerine meyve tabağı ve içki göndererek gönlünü aldıklarını belirten Güler, misafirperverliği sayesinde sorunun çözüme kavuşturulduğunu ifade etti.

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