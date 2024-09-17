Florida'da 'Ölüm Listesi' Hazırlayan 11 Yaşındaki Çocuk Tutuklandı: "Siz Eğitmezseniz, Ben Eğiteceğim"

Florida'da gittiği okulda 'ölüm listesi' hazırlayıp, arkadaşlarına airsoft silahlarını gösteren 11 yaşındaki çocuk tutuklandı. Çocuğun tutuklanma süreciyle ilgili açıklama yapan şerif, 'Çocuğunuzu siz eğitemezseniz, ben eğiteceğim. Silahlar airsoft, ama gerçek silaha geçiş tehlikesi var.' dedi.