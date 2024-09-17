Florida'da 'Ölüm Listesi' Hazırlayan 11 Yaşındaki Çocuk Tutuklandı: "Siz Eğitmezseniz, Ben Eğiteceğim"

Florida'da gittiği okulda 'ölüm listesi' hazırlayıp, arkadaşlarına airsoft silahlarını gösteren 11 yaşındaki çocuk tutuklandı. Çocuğun tutuklanma süreciyle ilgili açıklama yapan şerif, 'Çocuğunuzu siz eğitemezseniz, ben eğiteceğim. Silahlar airsoft, ama gerçek silaha geçiş tehlikesi var.' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD'nin Florida eyaletinde gittiği okuldaki arkadaşlarını 'Ölüm listesi' hazırladığını söyleyerek korkutan ve evindeki silahları gösteren 11 yaşındaki çocuk eyalet polisi tarafından yakalandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evinde yapılan aramalarda bir liste ve airsoft silahlarla birlikte, bıçak, kılıç gibi kesici aletler bulunan çocuğun tutukluluğuyla ilgili açıklama yapan şerif, "Çocuğunuzu siz eğitemezseniz, ben eğiteceğim. Silahlar airsoft, ama gerçek silaha geçiş tehlikesi var." dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın