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Florida'da 'Ölüm Listesi' Hazırlayan 11 Yaşındaki Çocuk Tutuklandı: "Siz Eğitmezseniz, Ben Eğiteceğim"

Florida'da 'Ölüm Listesi' Hazırlayan 11 Yaşındaki Çocuk Tutuklandı: "Siz Eğitmezseniz, Ben Eğiteceğim"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.09.2024 - 16:50

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Florida'da gittiği okulda 'ölüm listesi' hazırlayıp, arkadaşlarına airsoft silahlarını gösteren 11 yaşındaki çocuk tutuklandı. Çocuğun tutuklanma süreciyle ilgili açıklama yapan şerif, 'Çocuğunuzu siz eğitemezseniz, ben eğiteceğim. Silahlar airsoft, ama gerçek silaha geçiş tehlikesi var.' dedi.

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ABD'nin Florida eyaletinde gittiği okuldaki arkadaşlarını 'Ölüm listesi' hazırladığını söyleyerek korkutan ve evindeki silahları gösteren 11 yaşındaki çocuk eyalet polisi tarafından yakalandı.

ABD'nin Florida eyaletinde gittiği okuldaki arkadaşlarını 'Ölüm listesi' hazırladığını söyleyerek korkutan ve evindeki silahları gösteren 11 yaşındaki çocuk eyalet polisi tarafından yakalandı.

Evinde yapılan aramalarda bir liste ve airsoft silahlarla birlikte, bıçak, kılıç gibi kesici aletler bulunan çocuğun tutukluluğuyla ilgili açıklama yapan şerif, "Çocuğunuzu siz eğitemezseniz, ben eğiteceğim. Silahlar airsoft, ama gerçek silaha geçiş tehlikesi var." dedi.

Evinde yapılan aramalarda bir liste ve airsoft silahlarla birlikte, bıçak, kılıç gibi kesici aletler bulunan çocuğun tutukluluğuyla ilgili açıklama yapan şerif, "Çocuğunuzu siz eğitemezseniz, ben eğiteceğim. Silahlar airsoft, ama gerçek silaha geçiş tehlikesi var." dedi.

İşte küçük çocuğun gözaltına alınma görüntüleri; 🎥 👇

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