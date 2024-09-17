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Almanya’daki Havaalanı Fiyatlarıyla Türkiye’deki Fiyatları Kıyaslayan Kadın Tepki Topladı

Almanya’daki Havaalanı Fiyatlarıyla Türkiye’deki Fiyatları Kıyaslayan Kadın Tepki Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
17.09.2024 - 16:36

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Havalimanlarındaki fiyatların normal fiyatlara göre daha yüksek olduğunu biliyorsunuzdur. Adı bilinen işletmeler ya da  yalnızca havalimanlarında olan işletmeler fark etmeksizin ürünlerde bir fiyat farkı söz konusu. @hallolitameltem adlı Instagram kullanıcısı da bu konuya değindi.

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Almanya’da yaşayan kadın havalimanlarında Türkiye’deki gibi bir fiyat farkı olmadığını dile getirdi.

Almanya’da yaşayan kadın havalimanlarında Türkiye’deki gibi bir fiyat farkı olmadığını dile getirdi.

Bir sandviç ve kahveyi 7 Euro’ya aldığını anlatan kadına, kıyas yaptığı için izleyicilerden tepki geldi.

Bir sandviç ve kahveyi 7 Euro’ya aldığını anlatan kadına, kıyas yaptığı için izleyicilerden tepki geldi.

İşte detaylar 👇

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kadın niye durumlar böyle diyor , bunlarda kötülüyosun yazıyo.kardeşim kadın düşün sorgula diyor,valla siz iflah olmazsınız

Osman Elmallı

tepki toplayacak birşey yok vatanını kötülemiyor vatanındaki çakal kazıkçı işletmecileri kötülüyor