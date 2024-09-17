Almanya’daki Havaalanı Fiyatlarıyla Türkiye’deki Fiyatları Kıyaslayan Kadın Tepki Topladı

Havalimanlarındaki fiyatların normal fiyatlara göre daha yüksek olduğunu biliyorsunuzdur. Adı bilinen işletmeler ya da yalnızca havalimanlarında olan işletmeler fark etmeksizin ürünlerde bir fiyat farkı söz konusu. @hallolitameltem adlı Instagram kullanıcısı da bu konuya değindi.
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Almanya’da yaşayan kadın havalimanlarında Türkiye’deki gibi bir fiyat farkı olmadığını dile getirdi.
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Bir sandviç ve kahveyi 7 Euro’ya aldığını anlatan kadına, kıyas yaptığı için izleyicilerden tepki geldi.
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kadın niye durumlar böyle diyor , bunlarda kötülüyosun yazıyo.kardeşim kadın düşün sorgula diyor,valla siz iflah olmazsınız
tepki toplayacak birşey yok vatanını kötülemiyor vatanındaki çakal kazıkçı işletmecileri kötülüyor