Almanya’daki Havaalanı Fiyatlarıyla Türkiye’deki Fiyatları Kıyaslayan Kadın Tepki Topladı

Havalimanlarındaki fiyatların normal fiyatlara göre daha yüksek olduğunu biliyorsunuzdur. Adı bilinen işletmeler ya da yalnızca havalimanlarında olan işletmeler fark etmeksizin ürünlerde bir fiyat farkı söz konusu. @hallolitameltem adlı Instagram kullanıcısı da bu konuya değindi.