Sosyal Medya Onu Konuşuyor! Çalıştığı Dükkana Yaptığı Reklam Editleriyle Alkışları Topladı

Son zamanlarda videoları editleyerek mekanların reklam yaptıklarını görüyoruz. Açıkçası izleten, güldüren reklamlar ve içerikler ortaya çıkıyor. Özellikle bir köftecide çalışan adamın bu video editlerindeki başarısı alkışları topluyor.
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Konsepti bilmiyorsanız şöyle açıklayalım; seçilen absürt videolar yarıdan kesiliyor ve reklam için yapılan devamı ile birleştiriliyor.
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Genç çalışan da bu reklamlarda sergilediği performanslarla akımda çığır açtı diyebiliriz.
İşte o anlar 👇
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