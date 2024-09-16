İstanbul ve Kafaları Karıştıran Yolları: ÇGHB Oyuncusu Atakan Çelik Eşiyle Çektiği Videosuyla Güldürdü

İstanbul’da yaşanan trafik karmaşasının önüne geçebilmek için birkaç alternatif olduğunu biliyorsunuzdur. İstanbullulara bile karmaşık gelen bu yollar hele ki gezmek için gelenlerin asla ezberleyemeyeceği türden. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ile hayatımıza giren Atakan Çelik de eşi Zeynep Mızrak ile bir paylaşım yaptı.
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Videonun konusu yola çıkıldığında yaşanan kafa karışıklıkları daha doğrusu yer-yön sorunsalıydı.
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E tabi bu konuya örnek vermek için de İstanbul en uygun şehirlerimizdendi.
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