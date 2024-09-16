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İstanbul ve Kafaları Karıştıran Yolları: ÇGHB Oyuncusu Atakan Çelik Eşiyle Çektiği Videosuyla Güldürdü

İstanbul ve Kafaları Karıştıran Yolları: ÇGHB Oyuncusu Atakan Çelik Eşiyle Çektiği Videosuyla Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
16.09.2024 - 14:22

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İstanbul’da yaşanan trafik karmaşasının önüne geçebilmek için birkaç alternatif olduğunu biliyorsunuzdur. İstanbullulara bile karmaşık gelen bu yollar hele ki gezmek için gelenlerin asla ezberleyemeyeceği türden. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ile hayatımıza giren Atakan Çelik de eşi Zeynep Mızrak ile bir paylaşım yaptı.

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Videonun konusu yola çıkıldığında yaşanan kafa karışıklıkları daha doğrusu yer-yön sorunsalıydı.

Videonun konusu yola çıkıldığında yaşanan kafa karışıklıkları daha doğrusu yer-yön sorunsalıydı.

E tabi bu konuya örnek vermek için de İstanbul en uygun şehirlerimizdendi.

E tabi bu konuya örnek vermek için de İstanbul en uygun şehirlerimizdendi.

İşte detaylar 👇

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