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Ülkemizden Kaçırılan Tarihi Eserleri Anlatan Sosyal Medya Kullanıcısı İzleyicileri Derinden Etkiledi

Ülkemizden Kaçırılan Tarihi Eserleri Anlatan Sosyal Medya Kullanıcısı İzleyicileri Derinden Etkiledi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
16.09.2024 - 13:41

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Ülkemizin her açıdan binbir türlü zenginliğe sahip olduğu bir gerçek. Söz konusu tarih olunca ise yaşananlar “Ah be!” dedirtiyor. Biliyorsunuz ki ülkemizde yapılan kazı çalışmalarında bulunan birçok tarihi eser ait olduğu yerde, Türkiye’de değil. @rifatkarlova adlı Instagram hesabından British Museum’a yaptığı ziyareti paylaşan kullanıcı da bu konuya değindi.

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“Knidos Aslanı” olarak geçen görseldeki tarihi eser zamanında ülkemizden götürülenlere yalnızca bir örnek.

“Knidos Aslanı” olarak geçen görseldeki tarihi eser zamanında ülkemizden götürülenlere yalnızca bir örnek.

İşte detaylar 👇

Bir başka tarihi eser olan görselde görmüş olduğunuz “Naraidler Anıtı” da 1840 yılında ülkemizde özel izin alarak yapılan kazı çalışmasında bulunan ve İngiltere’ye götürülenlerden.

Bir başka tarihi eser olan görselde görmüş olduğunuz “Naraidler Anıtı” da 1840 yılında ülkemizde özel izin alarak yapılan kazı çalışmasında bulunan ve İngiltere’ye götürülenlerden.

Detaylar 👇

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Kzlt

En çok tarihi eserin kaçırıldığı dönem Abdülhamit dönemi. Almanlara, Anadolu'da kazı yapma yetkisi verilmiş. Onlar da sağ olsun bilhassa Batı Anadolu’nun ifl... Devamını Gör

Bozkurt

https://www.diken.com.tr/erdoganin-uc-bes-canak-comlek-dedigi-theodosius-limaninin-devami-ortaya-cikarildi/

Yağmur Koçak

İyi yapmışlar. Bizde olsa yobazlar yıkardı o çıplak heykeli. Bence birçok heykeli de yıktılar ondan günümüze hiçbir şey gelmedi