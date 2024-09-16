Ülkemizden Kaçırılan Tarihi Eserleri Anlatan Sosyal Medya Kullanıcısı İzleyicileri Derinden Etkiledi

Ülkemizin her açıdan binbir türlü zenginliğe sahip olduğu bir gerçek. Söz konusu tarih olunca ise yaşananlar “Ah be!” dedirtiyor. Biliyorsunuz ki ülkemizde yapılan kazı çalışmalarında bulunan birçok tarihi eser ait olduğu yerde, Türkiye’de değil. @rifatkarlova adlı Instagram hesabından British Museum’a yaptığı ziyareti paylaşan kullanıcı da bu konuya değindi.