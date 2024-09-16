Shakira Konserinde Dans Ederken Hayranının Çekim Açısından Rahatsız Oldu Sahneden İndi

Dillere destan performanslarıyla hafızalara kazınan Shakira, bir konserinde rahatsız olduğu anlar yaşadı. Şarkıları kadar danslarıyla da insanı hipnotize etmeyi başaran Shakira yine döktürüyordu.
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Bir hayranı da o anları kaydediyordu ancak çekim açısından kaynaklı uygunsuz görüntüler almıştı.
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Shakira çekim yapmaması için uyardı, hayranı ise dinlemeyip yeniden kaydı başlattı. Hal böyle olunca ünlü şarkıcı sahneden inmeyi tercih etti.
İşte o anlar 👇
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