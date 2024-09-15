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Fasulye Ayıklayan Ezgi Mola'dan Balığa Çıkan Hande Erçel'e: 15 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Fasulye Ayıklayan Ezgi Mola'dan Balığa Çıkan Hande Erçel'e: 15 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
16.09.2024 - 01:43

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Eda Ece, Aslı Enver, eşleri ve İbrahim Selim pazar gezmesine çıktı.

Eda Ece, Aslı Enver, eşleri ve İbrahim Selim pazar gezmesine çıktı.

Şeyma Subaşı, pazarı kızı Melisa'yla geçirdi.

Şeyma Subaşı, pazarı kızı Melisa'yla geçirdi.

Setten dönen Pelin Akil, kızları koynuna gelsin diye bekledi.

Setten dönen Pelin Akil, kızları koynuna gelsin diye bekledi.

Başak Dizer, minik Mercan ve Kurt Efe'yi alkışladı.

Başak Dizer, minik Mercan ve Kurt Efe'yi alkışladı.

Yasemin Şefkatli, oğluyla huzur buldu.

Yasemin Şefkatli, oğluyla huzur buldu.
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Ezgi Mola, fasulye ayıklama seansına girişti.

Ezgi Mola, fasulye ayıklama seansına girişti.

Danla Bilic, çıkmak üzere hazırlandı.

Danla Bilic, çıkmak üzere hazırlandı.

Cemal Can Canseven, büyük hayaller kurdu.

Cemal Can Canseven, büyük hayaller kurdu.

Ece Seçkin, beyazlara büründü.

Ece Seçkin, beyazlara büründü.

Berfu Yenenler, pazar gününden kalma karesini paylaşıp, duyurularını ekledi.

Berfu Yenenler, pazar gününden kalma karesini paylaşıp, duyurularını ekledi.
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Hande Erçel, sabahın erken saatlerinde balık tutmaya çıktı.

Hande Erçel, sabahın erken saatlerinde balık tutmaya çıktı.

Arzu Alara'ya ikinci doğum gününü yapan Nazlı Sabancı kızını süsledi.

Arzu Alara'ya ikinci doğum gününü yapan Nazlı Sabancı kızını süsledi.

Bir de pastasını paylaştı.

Bir de pastasını paylaştı.

Nazlı Sabancı, torunu Arzu Alara'nın doğum gününde gelini Nazlı Sabancı'yla aşka geldi.

Nazlı Sabancı, torunu Arzu Alara'nın doğum gününde gelini Nazlı Sabancı'yla aşka geldi.
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