Fasulye Ayıklayan Ezgi Mola'dan Balığa Çıkan Hande Erçel'e: 15 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Fasulye Ayıklayan Ezgi Mola'dan Balığa Çıkan Hande Erçel'e: 15 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Eda Ece, Aslı Enver, eşleri ve İbrahim Selim pazar gezmesine çıktı.
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Şeyma Subaşı, pazarı kızı Melisa'yla geçirdi.
Setten dönen Pelin Akil, kızları koynuna gelsin diye bekledi.
Başak Dizer, minik Mercan ve Kurt Efe'yi alkışladı.
Yasemin Şefkatli, oğluyla huzur buldu.
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Ezgi Mola, fasulye ayıklama seansına girişti.
Danla Bilic, çıkmak üzere hazırlandı.
Cemal Can Canseven, büyük hayaller kurdu.
Ece Seçkin, beyazlara büründü.
Berfu Yenenler, pazar gününden kalma karesini paylaşıp, duyurularını ekledi.
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Hande Erçel, sabahın erken saatlerinde balık tutmaya çıktı.
Arzu Alara'ya ikinci doğum gününü yapan Nazlı Sabancı kızını süsledi.
Bir de pastasını paylaştı.
Nazlı Sabancı, torunu Arzu Alara'nın doğum gününde gelini Nazlı Sabancı'yla aşka geldi.
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