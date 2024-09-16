İstanbul Boğazı’nı İpte Yürüyerek Geçen Jaan Roose Görenleri Şaşkına Çevirdi

"Hanımcılık Her Türlü Kazanır": Bir Vatandaş Kuzeninin Düğününde 'Hanımdan İzin Belgesi' Taktı

iPhone 16’nın Çıkmasıyla Birlikte Vatandaşlara Soruldu: “Bir Telefona 100 Bin TL Verir misiniz?”

Bir Otel Çalışanı Türk ve Avrupalı Turistlerin Masalarını Kıyaslayarak Sitem Etti