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İstanbul Boğazı’nı İpte Yürüyerek Geçen Jaan Roose Görenleri Şaşkına Çevirdi

İstanbul Boğazı’nı İpte Yürüyerek Geçen Jaan Roose Görenleri Şaşkına Çevirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
16.09.2024 - 12:05

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Red Bull’un İstanbul Boğazı’nı ipte yürüyerek geçen sporcularından Jaan Roose, hafızalara kazınan anlara imza attı. Estonyalı sporcu sosyal medyada gündem olurken bir yandan da İstanbulluların kayda aldığı görüntüler paylaşılmaya başlandı.

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İp üstünde kıtalar arasında geçiş yapan ilk kişi olmayı başran Jaan Roose tarihe adını yazdı.

İp üstünde kıtalar arasında geçiş yapan ilk kişi olmayı başran Jaan Roose tarihe adını yazdı.

Ve detaylar 👇

Tabii bu anlar yaşanırken köprü üstünde ipte yürüyen sporcuyu gören İstanbullular şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Tabii bu anlar yaşanırken köprü üstünde ipte yürüyen sporcuyu gören İstanbullular şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bir nokta gibi görünen sporcu için “Acaba polise ihbar eden olmuş mudur?” düşünceleri bile akıllara geldi.

Bir nokta gibi görünen sporcu için “Acaba polise ihbar eden olmuş mudur?” düşünceleri bile akıllara geldi.

İşte o anlar 👇

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