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Okul Alışverişini Bile Yapamadıklarını Anlatan Küçük Kız Ekonomiye Tepki Gösterdi

Okul Alışverişini Bile Yapamadıklarını Anlatan Küçük Kız Ekonomiye Tepki Gösterdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
16.09.2024 - 09:25

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Son yıllarda ekonominin durumu sokak röportajlarına sıkça konu oluyor. Hal böyle olunca zaman zaman mikrofonların çocuklara da uzatıldığını görüyoruz. Şimdiyse bir kız çocuğunun ekonomi hakkında yorumu sosyal medyanın gündeminde.

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Küçük kız babasının tırcı olduğunu ve annesinin de ev hanımı olduğunu söyleyerek, tek kişinin çalışmasıyla geçinilmediğini dile getirdi.

Küçük kız babasının tırcı olduğunu ve annesinin de ev hanımı olduğunu söyleyerek, tek kişinin çalışmasıyla geçinilmediğini dile getirdi.

Okul alışverişini dahi yapamadıklarını anlatan küçük kız, “Bu yaştaki çocuklar ekonomiyi düşünüyorsa, onlar düşünsün” sözlerini de ekledi.

Okul alışverişini dahi yapamadıklarını anlatan küçük kız, “Bu yaştaki çocuklar ekonomiyi düşünüyorsa, onlar düşünsün” sözlerini de ekledi.

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