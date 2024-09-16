Okul Alışverişini Bile Yapamadıklarını Anlatan Küçük Kız Ekonomiye Tepki Gösterdi

Son yıllarda ekonominin durumu sokak röportajlarına sıkça konu oluyor. Hal böyle olunca zaman zaman mikrofonların çocuklara da uzatıldığını görüyoruz. Şimdiyse bir kız çocuğunun ekonomi hakkında yorumu sosyal medyanın gündeminde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Küçük kız babasının tırcı olduğunu ve annesinin de ev hanımı olduğunu söyleyerek, tek kişinin çalışmasıyla geçinilmediğini dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Okul alışverişini dahi yapamadıklarını anlatan küçük kız, “Bu yaştaki çocuklar ekonomiyi düşünüyorsa, onlar düşünsün” sözlerini de ekledi.
İşte detaylar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın