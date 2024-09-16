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Bali’deki Sürdürülebilir Okulun Sifonsuz Tuvaletleri Dikkat Çekti

Bali’deki Sürdürülebilir Okulun Sifonsuz Tuvaletleri Dikkat Çekti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
16.09.2024 - 08:58

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@buketkarakurt1 adlı Instagram hesabından Bali seyahatinden paylaşımıyla viral olan içerik üreticisi, daha önce rastlamadığımız bir tuvalet göstermişti. Green School olarak geçen Bali’nin doğa dostu okuluna gelin birlikte bakalım.

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Dünyanın en yeşil okulu ödülünü alan okulda, her şeyin sürdürülebilir olması oldukça önemli.

Dünyanın en yeşil okulu ödülünü alan okulda, her şeyin sürdürülebilir olması oldukça önemli.

Bu sebeple tuvaletlerde sifon kullanılmıyor. İçerik üreticisinin aktardığına göre de herhangi bir koku söz konusu değil.

Bu sebeple tuvaletlerde sifon kullanılmıyor. İçerik üreticisinin aktardığına göre de herhangi bir koku söz konusu değil.

İşte o anlar 👇

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