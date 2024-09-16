Bali’deki Sürdürülebilir Okulun Sifonsuz Tuvaletleri Dikkat Çekti

@buketkarakurt1 adlı Instagram hesabından Bali seyahatinden paylaşımıyla viral olan içerik üreticisi, daha önce rastlamadığımız bir tuvalet göstermişti. Green School olarak geçen Bali’nin doğa dostu okuluna gelin birlikte bakalım.
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Dünyanın en yeşil okulu ödülünü alan okulda, her şeyin sürdürülebilir olması oldukça önemli.
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Bu sebeple tuvaletlerde sifon kullanılmıyor. İçerik üreticisinin aktardığına göre de herhangi bir koku söz konusu değil.
İşte o anlar 👇
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