Burun Ameliyatı Sonrası Narkozun Etkisindeyken “Doğum Yaptın” Şakası Yapılan Genç

Hayallerimiz Yıkıldı: Film ve Dizilerdeki Aksiyon Dolu Tırmanma Sahneleri Nasıl Çekiliyor?

Çankırı'da Ambulans Çağıran Bir Grup 'Geç Kaldınız' Diyerek 112 Ekiplerine Saldırdı

ChatGBT ile Flörtleşmeyi Deneyen Kadın Yapay Zekanın Boyunu Beğenmedi

Biz Kedi Ülkesiyiz: Ülkemizi Ziyaret Eden Turistlerin Gözünden Türkiye Nasıl Görünüyor?