Burun Ameliyatı Sonrası Narkozun Etkisindeyken “Doğum Yaptın” Şakası Yapılan Genç

@yusufiii77777 adlı TikTok hesabından narkozluyken çekilen videosunu paylaşan genç kısa sürede çokça etkileşim aldı. Biliyorsunuz ki narkoz videoları sosyal medyanın sevilerek izlenen içeriklerinden.
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Genç de burun ameliyatı sonrası kendisine yapılan şakayı paylaştı.
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Videoyu çeken kişi gence “Doğum yaptın” demişti. O anki korku dolu “Acaba mı?” bakışları izleyicileri güldürmeyi başardı.
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