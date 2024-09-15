Görüş Bildir
Haberler
Video
Burun Ameliyatı Sonrası Narkozun Etkisindeyken “Doğum Yaptın” Şakası Yapılan Genç

Burun Ameliyatı Sonrası Narkozun Etkisindeyken “Doğum Yaptın” Şakası Yapılan Genç

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
15.09.2024 - 23:54

İçerik Devam Ediyor

@yusufiii77777 adlı TikTok hesabından narkozluyken çekilen videosunu paylaşan genç kısa sürede çokça etkileşim aldı. Biliyorsunuz ki narkoz videoları sosyal medyanın sevilerek izlenen içeriklerinden.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Genç de burun ameliyatı sonrası kendisine yapılan şakayı paylaştı.

Genç de burun ameliyatı sonrası kendisine yapılan şakayı paylaştı.

Videoyu çeken kişi gence “Doğum yaptın” demişti. O anki korku dolu “Acaba mı?” bakışları izleyicileri güldürmeyi başardı.

Videoyu çeken kişi gence “Doğum yaptın” demişti. O anki korku dolu “Acaba mı?” bakışları izleyicileri güldürmeyi başardı.

İşte detaylar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın