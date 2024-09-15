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iPhone 16’nın Çıkmasıyla Birlikte Vatandaşlara Soruldu: “Bir Telefona 100 Bin TL Verir misiniz?”

iPhone 16’nın Çıkmasıyla Birlikte Vatandaşlara Soruldu: “Bir Telefona 100 Bin TL Verir misiniz?”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
15.09.2024 - 21:09

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Her yıl olduğu gibi bu yıl da iPhone için yeni modeller çıktı. iPhone 16 serisinin çıkmasını bekleyenler ön sipariş oluşturdu bile. Hal böyle olunca sokak röportajlarına da konu oldu.

Kaynak: Elips Haber

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Elips Haber, gençlere ‘iPhone 16 için 100 bin TL verilir mi’ sorusunu yöneltti.

Elips Haber, gençlere ‘iPhone 16 için 100 bin TL verilir mi’ sorusunu yöneltti.

Gençler ise yurt dışı ile kıyas yaptı. Türkiye’de telefonu alabilmek için en az 4 ay çalışmak gerektiğini ve bununla birlikte sosyal hayattan da feragat etmek gerektiğini dile getirdiler.

Gençler ise yurt dışı ile kıyas yaptı. Türkiye’de telefonu alabilmek için en az 4 ay çalışmak gerektiğini ve bununla birlikte sosyal hayattan da feragat etmek gerektiğini dile getirdiler.

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