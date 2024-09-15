Babalar ve Köye Ev Yaptırma Hayalleri! 2018’de Hayalini Kurduğu Evi Yaptıran Adam Beğenileri Topladı

Biliyorsunuz ki babaların köye ev yaptırma hayalleri er ya da geç gerçekleşiyor. @entemuhal25 adlı Instagram kullanıcısı babasının köye yaptırdığı evi paylaşmasıyla tebessüm ettirdi.
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2018’de yaptıracağı evin projesini ailesine anlatan adam hayalini yarım bırakmadı.
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Yıllar geçmiş olsa da sonunda köy evine kavuşan adam beğenileri topladı.
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