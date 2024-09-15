Görüş Bildir
Haberler
Video
Babalar ve Köye Ev Yaptırma Hayalleri! 2018’de Hayalini Kurduğu Evi Yaptıran Adam Beğenileri Topladı

Babalar ve Köye Ev Yaptırma Hayalleri! 2018’de Hayalini Kurduğu Evi Yaptıran Adam Beğenileri Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
15.09.2024 - 19:58

İçerik Devam Ediyor

Biliyorsunuz ki babaların köye ev yaptırma hayalleri er ya da geç gerçekleşiyor. @entemuhal25 adlı Instagram kullanıcısı babasının köye yaptırdığı evi paylaşmasıyla tebessüm ettirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

2018’de yaptıracağı evin projesini ailesine anlatan adam hayalini yarım bırakmadı.

2018’de yaptıracağı evin projesini ailesine anlatan adam hayalini yarım bırakmadı.

Yıllar geçmiş olsa da sonunda köy evine kavuşan adam beğenileri topladı.

Yıllar geçmiş olsa da sonunda köy evine kavuşan adam beğenileri topladı.

İşte detaylar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın