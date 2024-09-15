Hostes Annesinin Taklidini Yapan Dünyalar Tatlısı Kız Oyunculuğuyla Alkışları Topladı

O Anlar Kameralarına Yansıdı: Sosyal Medya İçin Dans Videosu Çeken İki Gencin Üzerine Yıldırım Düştü

İstanbul'da Bir Grup Vatandaş 8 Yaşında Katledilen Minik Narin İçin Kız Kulesi'ne Kadar Yüzdü

Biz Kedi Ülkesiyiz: Ülkemizi Ziyaret Eden Turistlerin Gözünden Türkiye Nasıl Görünüyor?