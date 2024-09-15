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Hostes Annesinin Taklidini Yapan Dünyalar Tatlısı Kız Oyunculuğuyla Alkışları Topladı

Hostes Annesinin Taklidini Yapan Dünyalar Tatlısı Kız Oyunculuğuyla Alkışları Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
15.09.2024 - 18:45

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@hostesbiranne adlı Instagram hesabından içerikler üreten kullanıcı, “16 yıllık hostesin Alfa kuşağı kızı hostes olursa” başlığıyla bir video yayınladı. Kısa sürede viral olan videoya gelin birlikte bakalım.

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Tatlı kız rolüne biraz ‘ukalalık ve bıkmışlık’ katmıştı.

Tatlı kız rolüne biraz ‘ukalalık ve bıkmışlık’ katmıştı.

Hal böyle olunca yaptığı taklit herkesi güldürmekle birlikte övgüleri de topladı.

Hal böyle olunca yaptığı taklit herkesi güldürmekle birlikte övgüleri de topladı.

İşte o anlar 👇

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