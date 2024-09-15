Hostes Annesinin Taklidini Yapan Dünyalar Tatlısı Kız Oyunculuğuyla Alkışları Topladı

@hostesbiranne adlı Instagram hesabından içerikler üreten kullanıcı, “16 yıllık hostesin Alfa kuşağı kızı hostes olursa” başlığıyla bir video yayınladı. Kısa sürede viral olan videoya gelin birlikte bakalım.
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Tatlı kız rolüne biraz ‘ukalalık ve bıkmışlık’ katmıştı.
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Hal böyle olunca yaptığı taklit herkesi güldürmekle birlikte övgüleri de topladı.
İşte o anlar 👇
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