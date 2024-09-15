Görüş Bildir
Haberler
Video
Paris Louvre Müzesi’nde Güldüren Anlar! Bir Ziyaretçi Çantasını Koydu Diğerleri ise Eser Sandı

Paris Louvre Müzesi’nde Güldüren Anlar! Bir Ziyaretçi Çantasını Koydu Diğerleri ise Eser Sandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
15.09.2024 - 16:43

İçerik Devam Ediyor

Geçtiğimiz haftalarda bir sergide ayakkabısını çıkarıp yere koyan bir gencin hareketi sosyal medyayı çalkalamıştı. Çünkü gencin yerde duran ayakkabısını görenler onun bir çalışma olduğunu düşünerek fotoğraflamıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Şimdiyse Paris’te Louvre Müzesi’nde benzeri bir durum yaşandı. Bir kadın çantasını koyunca diğer ziyaretçiler tuzağa düştü.

Şimdiyse Paris’te Louvre Müzesi’nde benzeri bir durum yaşandı. Bir kadın çantasını koyunca diğer ziyaretçiler tuzağa düştü.

Ve çantayı inceleyip, fotoğrafını, videosunu çektiler.

Ve çantayı inceleyip, fotoğrafını, videosunu çektiler.

İşte o anlar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın