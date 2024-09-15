Paris Louvre Müzesi’nde Güldüren Anlar! Bir Ziyaretçi Çantasını Koydu Diğerleri ise Eser Sandı

Geçtiğimiz haftalarda bir sergide ayakkabısını çıkarıp yere koyan bir gencin hareketi sosyal medyayı çalkalamıştı. Çünkü gencin yerde duran ayakkabısını görenler onun bir çalışma olduğunu düşünerek fotoğraflamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdiyse Paris’te Louvre Müzesi’nde benzeri bir durum yaşandı. Bir kadın çantasını koyunca diğer ziyaretçiler tuzağa düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ve çantayı inceleyip, fotoğrafını, videosunu çektiler.
İşte o anlar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın