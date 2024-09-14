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Kızının Yeni Aldığı Ceketleri Puanlayan Baba Kibarlığıyla Kalpleri Eritti!

Kızının Yeni Aldığı Ceketleri Puanlayan Baba Kibarlığıyla Kalpleri Eritti!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
14.09.2024 - 16:45

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@elifilealisveris adlı Instagram hesabından içerikler üreten kullanıcı, sonbahar için yaptığı ceket alışverişini babasının puanlamasını istedi ve ortaya çıkan videoyla dünyamız birkaç saniyeliğine güzelleşti.

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Baba, kızına öylesine sevgi dolu ve naif yaklaşıyordu ki izleyicileri kendine hayran bıraktı.

Baba, kızına öylesine sevgi dolu ve naif yaklaşıyordu ki izleyicileri kendine hayran bıraktı.

Kızı ne giyerse giysin beğenen babaya beğeni ve yorum yağdı.

Kızı ne giyerse giysin beğenen babaya beğeni ve yorum yağdı.

İşte detaylar 👇

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