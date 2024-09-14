Kızının Yeni Aldığı Ceketleri Puanlayan Baba Kibarlığıyla Kalpleri Eritti!

@elifilealisveris adlı Instagram hesabından içerikler üreten kullanıcı, sonbahar için yaptığı ceket alışverişini babasının puanlamasını istedi ve ortaya çıkan videoyla dünyamız birkaç saniyeliğine güzelleşti.
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Baba, kızına öylesine sevgi dolu ve naif yaklaşıyordu ki izleyicileri kendine hayran bıraktı.
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Kızı ne giyerse giysin beğenen babaya beğeni ve yorum yağdı.
İşte detaylar 👇
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