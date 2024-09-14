“Arabanız Çok Güzelmiş Ne İş Yapıyorsunuz?” Konsepti Market Alışverişine Uyarlandı!

Oğlu Sınıf Tekrarı Yapan Veli, Okul Müdürüne Ateş Etti: Silah Tutukluk Yaptı

Bir Kız İsteme Merasiminde Damadın Arkadaşları Kahveye Deterjandan Ketçapa Birbirinden İlginç Malzemeler Koydu

Türk Olduğu İçin İstanbul’da Taksinin Almadığını Anlatan Kadın İsviçre ile Kıyas Yaptı