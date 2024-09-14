“Arabanız Çok Güzelmiş Ne İş Yapıyorsunuz?” Konsepti Market Alışverişine Uyarlandı!

@clburakkk adlı Instagram hesabından içerikler üreten kullanıcı, son yılların popüler video konseptlerinden “Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?” videosunu markete uyarladı. Market arabalarının doluluğuna göre alışveriş yapanlara mesleklerini sordu.
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Videoda 30-35 bin TL maaş alan mimar da vardı, 300-500 bin TL geliri olduğunu söyleyen otel işletmecisi de.
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Bu kişilere ek olarak 150-200 bin TL geliri olduğunu söyleyen oyuncu da vardı.
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