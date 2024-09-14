Sokak Lezzetleriyle ve Hijyene Karşı Tutumuyla Meşhur Hindistan’dan Derlemeler

Yine Hindistan, yine sokak lezzetleri… Biliyorsunuz ki Hindistan’da hijyen söz konusu olunca inanılmaz görüntülerle karşı karşıya kalıyoruz. Bir de bu konu sokak lezzetleriyle buluşunca midemiz biraz kalkıyor. @youssefsmaoui adlı içerik üreticisi Hindistan seyahatinden birkaç kesit paylaştı.