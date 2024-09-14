Sokak Lezzetleriyle ve Hijyene Karşı Tutumuyla Meşhur Hindistan’dan Derlemeler

Yine Hindistan, yine sokak lezzetleri… Biliyorsunuz ki Hindistan’da hijyen söz konusu olunca inanılmaz görüntülerle karşı karşıya kalıyoruz. Bir de bu konu sokak lezzetleriyle buluşunca midemiz biraz kalkıyor. @youssefsmaoui adlı içerik üreticisi Hindistan seyahatinden birkaç kesit paylaştı.
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Sokak lezzetlerinin arka planlarını çeken içerik üreticisi, görmüş olduğunuz üzere hamurlarla ayakları iç içe kayda almıştı.
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Bir satıcının da bıçak kullanmak yerine bizzat eliyle bir şeyler sürdüğünü, bir satıcının ise koluyla içecekleri karıştırdığını videoya eklemişti.
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