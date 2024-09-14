Görüş Bildir
Haberler
Video
Teğmen Damadın Zeybek Performansı İzleyenleri Derinden Etkiledi!

Teğmen Damadın Zeybek Performansı İzleyenleri Derinden Etkiledi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
14.09.2024 - 13:05

İçerik Devam Ediyor

Teğmen damat ve arkadaşları düğünde eşsiz anlara imza attı. Zeybek oynamak için damat ve arkadaşları ellerinde kılıçlar ile piste geldiler. Gelin o anlara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Damat önde, arkadaşları kılıçlarla birlikte arkasında salona girdi. Herkes yerini aldıktan sonra damat gelini almaya gitti.

Damat önde, arkadaşları kılıçlarla birlikte arkasında salona girdi. Herkes yerini aldıktan sonra damat gelini almaya gitti.

Gelin ile damat tüyleri diken diken eden Zeybek performanslarıyla tüm davetlilerin hafızasına kazındı.

Gelin ile damat tüyleri diken diken eden Zeybek performanslarıyla tüm davetlilerin hafızasına kazındı.

İşte o anlar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
4
3
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın