Teğmen Damadın Zeybek Performansı İzleyenleri Derinden Etkiledi!

Teğmen damat ve arkadaşları düğünde eşsiz anlara imza attı. Zeybek oynamak için damat ve arkadaşları ellerinde kılıçlar ile piste geldiler. Gelin o anlara birlikte bakalım.
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Damat önde, arkadaşları kılıçlarla birlikte arkasında salona girdi. Herkes yerini aldıktan sonra damat gelini almaya gitti.
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Gelin ile damat tüyleri diken diken eden Zeybek performanslarıyla tüm davetlilerin hafızasına kazındı.
İşte o anlar 👇
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