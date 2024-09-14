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Fatih Altaylı Aylara Göre Su Faturalarını Kıyaslarak Fiyat Artışına Tepki Gösterdi

Fatih Altaylı Aylara Göre Su Faturalarını Kıyaslarak Fiyat Artışına Tepki Gösterdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
14.09.2024 - 12:47

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Fatih Altaylı, programında kendisine gelen su faturalarını göstererek “Türkiye’nin meselesi bunlar” dedi. Mart, Mayıs, Temmuz ve Ağustos aylarının faturalarını inceleyen Altaylı aradaki fiyat artışı karşısında kayıtsız kalamadı.

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Mart ayında 695 TL, Mayıs ayında 1228 TL, Temmuz ayında 1758 TL, Ağustos ayında ise 2264 TL su faturası gelmişti.

Mart ayında 695 TL, Mayıs ayında 1228 TL, Temmuz ayında 1758 TL, Ağustos ayında ise 2264 TL su faturası gelmişti.

Tüketimi ile fiyat artışı arasındaki orantıyı normal bulmayan Altaylı, asistanının boş duran evine 300 TL su faturası, bir arkadaşının da yine boş duran evine 800 TL su faturası geldiğini anlattı.

Tüketimi ile fiyat artışı arasındaki orantıyı normal bulmayan Altaylı, asistanının boş duran evine 300 TL su faturası, bir arkadaşının da yine boş duran evine 800 TL su faturası geldiğini anlattı.

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