Fatih Altaylı Aylara Göre Su Faturalarını Kıyaslarak Fiyat Artışına Tepki Gösterdi

Hoca Olduğunu Belirten Bir Kişi 'Cumhurbaşkanına Büyü Yapılabilir mi?' Sorusunu Böyle Yanıtladı

Her Hareketi Ayrı Olay Olan Yıldız Tilbe Bu Sefer de Madrigal Konserinde Sahneye Bornozla Çıktı