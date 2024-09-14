İstanbullular Bu Haberi Okumadan Sakın Dışarı Çıkmayın: Birçok Yol Trafiğe Kapatılacak

15 Eylül Pazar günü saat 07.00'dan etkinlik sonuna kadar Fatih'te Ayvansaray Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Mürselpaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Abdülezelpaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Kadirhas Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci ile Samatya varyant arası) ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Gülhane Parkı içi yolu caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Divan yolu Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Alemdar Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, At Meydanı Caddesi (tur otobüsleri için) ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Üçler Sokak (tur otobüsleri için) ve bu sokağa çıkan tüm yollar, Nakilbent Sokak (tur otobüsleri için) ve bu sokağa çıkan tüm yollar, Aksakal Sokak (tur otobüsleri için) ve bu sokağa çıkan tüm yollar, Küçükayasofya Caddesi (tur otobüsleri için) ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Galata Köprüsü her iki yönü trafiğe kapatılacak.