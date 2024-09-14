İstanbullular Bu Haberi Okumadan Sakın Dışarı Çıkmayın: Birçok Yol Trafiğe Kapatılacak
İstanbullular Bu Haberi Okumadan Sakın Dışarı Çıkmayın: Birçok Yol Trafiğe Kapatılacak
Hafta sonu için plan yapan İstanbullular, bu haberi okumadan sakın dışarı çıkmayın. 'Tour Of İstanbul' bisiklet yarışının ikinci etabı nedeniyle 14-15 Eylül'de İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.
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Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Dünya Bisiklet Birliği'nin düzenlediği "Tour Of İstanbul" bisiklet yarışının ikinci etabı bugün ve yarın yapılacak.
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İki gün sürecek program nedeniyle cumartesi günü Beykoz'da Pazar günü ise Fatih, Eyüpsultan, Beyoğlu, Beşiktaş'ta bazı yollar kapanacak.
İşte trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar;
Fatih'te trafiğe kapatılacak yollar;
Alternatif güzergahlar ise şöyle; Atatürk Köprüsü, Fevzipaşa Caddesi, Millet Caddesi, Vatan Caddesi, Onuncu yıl Caddesi.
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Beşiktaş'ta trafiğe kapatılacak yollar;
Beyoğlu'nda trafiğe kapatılacak yollar;
Eyüpsultan'da trafiğe kapatılacak yollar;
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