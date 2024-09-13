Saray'da Hareketli Anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi: 3 Bakan Yardımcısı Görevden Alındı
Saray'da Hareketli Anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi: 3 Bakan Yardımcısı Görevden Alındı
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 3 bakan yardımcısı görevden alındı.
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Saray'da hareketli anlar yaşanırken, atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Cemal Sami Tüfekci görevden alındı. Yerine Musa Heybet atandı. Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu görevden alındı. Yerine Muhammet Bilal Macit atandı. Sağlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz görevden alındı. Yerine Yasin Ayfer Erkoç atandı.
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