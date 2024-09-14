Karar Resmi Gazete'de: Tütün ve Sigaralarda Vergi Tutarı Artırıldı
Karar Resmi Gazete'de: Tütün ve Sigaralarda Vergi Tutarı Artırıldı
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Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Buna göre, tütün ve tütün ürünlerine uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yüzde 53,5'e, maktu vergi tutarı ise 7 bin 800 TL'ye yükseltildi.
Artış, sigara ve puro gibi ürünleri kapsıyor.
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