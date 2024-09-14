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Karar Resmi Gazete'de: Tütün ve Sigaralarda Vergi Tutarı Artırıldı

Karar Resmi Gazete'de: Tütün ve Sigaralarda Vergi Tutarı Artırıldı

vergi Resmi Gazete sigara
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.09.2024 - 08:39

Tütün ve tütün yerine geçen puro ve sigaralara ÖTV ile maktu vergi tutarında artış yapıldı.

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Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tütün ve tütün ürünlerine uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yüzde 53,5'e, maktu vergi tutarı ise 7 bin 800 TL'ye yükseltildi.

Buna göre, tütün ve tütün ürünlerine uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yüzde 53,5'e, maktu vergi tutarı ise 7 bin 800 TL'ye yükseltildi.

Artış, sigara ve puro gibi ürünleri kapsıyor.

Artış, sigara ve puro gibi ürünleri kapsıyor.
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