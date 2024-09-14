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Bahçe Duvarında Asılı Kalan Alkollü Sürücü Trafikte Olduğunu Sanarak Aracı Sürmeye Devam Etti

Bahçe Duvarında Asılı Kalan Alkollü Sürücü Trafikte Olduğunu Sanarak Aracı Sürmeye Devam Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
14.09.2024 - 13:47

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Bursa’nın Nilüfer ilçesinin Ataevler Mahallesi’nde yaşanan olayda alkollü bir sürücü kontrolü kaybederek kaza yaptı ve bir apartmanın bahçe duvarında asılı kaldı. Ancak sürücünün ne kazadan ne de olduğu yerden haberi vardı. Kendini trafikte sanan alkollü sürücü olduğu yerde aracı sürmeye çalıştı.

Kaynak: İHA

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Gaza, frene basan, sinyal veren sürücüyü mahalle sakinleri fark edince kayda almaya başladı. Video sahibi sürücünün araç içinde alkol içmeye devam ettiğini de belirtti.

Gaza, frene basan, sinyal veren sürücüyü mahalle sakinleri fark edince kayda almaya başladı. Video sahibi sürücünün araç içinde alkol içmeye devam ettiğini de belirtti.

Olay yerine gelen polis ekipleri sürücüyü araçtan indirdi. 2.08 promil alkollü olduğu ortaya çıkan sürücünün ehliyeti alındı.

Olay yerine gelen polis ekipleri sürücüyü araçtan indirdi. 2.08 promil alkollü olduğu ortaya çıkan sürücünün ehliyeti alındı.

Ardından ise karakola götürüldü.

İşte o anlar 👇

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