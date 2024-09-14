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Dünyanın En Zengin Ülkelerinden Lüksemburg’dan Görüntüler: Tüm Toplu Taşımalar Ücretsiz

Dünyanın En Zengin Ülkelerinden Lüksemburg’dan Görüntüler: Tüm Toplu Taşımalar Ücretsiz

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
14.09.2024 - 16:00

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@egemenozhan adlı Instagram hesabından seyahat ettiği yerlere dair içerikler üreten gezgin, Lüksemburg seyahatinde dikkat çeken bir detayı takipçileriyle paylaştı. Bildiğiniz üzere Lüksemburg dünyanın en zengin ülkelerinden.

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Egemen Özhan da Lüksemburg’da tüm toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olduğunu anlattı.

Egemen Özhan da Lüksemburg’da tüm toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olduğunu anlattı.

Ve “Darısı Türkiye’nin başına” dedi. İzleyiciler de böyle bir senaryoda yaşanacakları yorumlarda dile getirdi.

Ve “Darısı Türkiye’nin başına” dedi. İzleyiciler de böyle bir senaryoda yaşanacakları yorumlarda dile getirdi.

İşte detaylar 👇

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