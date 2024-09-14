Dünyanın En Zengin Ülkelerinden Lüksemburg’dan Görüntüler: Tüm Toplu Taşımalar Ücretsiz

@egemenozhan adlı Instagram hesabından seyahat ettiği yerlere dair içerikler üreten gezgin, Lüksemburg seyahatinde dikkat çeken bir detayı takipçileriyle paylaştı. Bildiğiniz üzere Lüksemburg dünyanın en zengin ülkelerinden.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Egemen Özhan da Lüksemburg’da tüm toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olduğunu anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ve “Darısı Türkiye’nin başına” dedi. İzleyiciler de böyle bir senaryoda yaşanacakları yorumlarda dile getirdi.
İşte detaylar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın