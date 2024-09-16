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Bir Otel Çalışanı Türk ve Avrupalı Turistlerin Masalarını Kıyaslayarak Sitem Etti

Bir Otel Çalışanı Türk ve Avrupalı Turistlerin Masalarını Kıyaslayarak Sitem Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
16.09.2024 - 10:09

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Açık büfe kahvaltıda masayı donatıp ardındansa yemeden kalkan Türk müşterilere sitem eden otel çalışanı öfkesini masaları kayda alarak dindirmeye çalıştı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Tepki gösterdiği masa bu şekildeydi ve çalışan bu masada iki Türk müşterinin oturduğunu aktardı.

Tepki gösterdiği masa bu şekildeydi ve çalışan bu masada iki Türk müşterinin oturduğunu aktardı.

Ardından ise Avrupalı dört müşterinin masasını göstererek, “Görgü satılmıyor ki insanlara yükleyelim.” dedi.

Ardından ise Avrupalı dört müşterinin masasını göstererek, “Görgü satılmıyor ki insanlara yükleyelim.” dedi.

İşte o anlar 👇

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U Efekent

açık büfe saçmalığını kaldırın, onun yerine fiyatları indirin. hem cahil görgüsüz takımının pisliğinden kurtulursunuz, hem müşteriniz çoğalır.

Salihmelis YILDIZ

Önce, Türklere kat kat fazla fiyat çekme meselesini gündem yapın, sonra bunlara gelelim.

h b

bu yıllardır böyle.ben 35 sene otellerde çalıştım.bir Türkler 2 arablar.kültür görgü saygı sıfır.