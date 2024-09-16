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24 Yaşında Öğretmenliğe Başlayan Genç Kadına Öğrencisinden Güldüren Sorgu

24 Yaşında Öğretmenliğe Başlayan Genç Kadına Öğrencisinden Güldüren Sorgu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
16.09.2024 - 12:34

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@aleyna.terzii adlı Instagram hesabından içerikler üreten İngilizce öğretmeni, öğrencileriyle yaşadığı diyaloglarla sık sık viral oluyor. Çocukların bazı ezberlerini bozmak zor oluyor. İçerik üreticisi öğretmen de bu ezberlerle sınananlardan.

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Örneğin bu videodaki öğrencisi onun evlenmesi gerektiğini ve bekar olamayacağını düşünüyor.

Örneğin bu videodaki öğrencisi onun evlenmesi gerektiğini ve bekar olamayacağını düşünüyor.

Bekar olduğu için de tatile gidemeyeceğini düşünüyor. Hal böyle olunca ortaya çıkan sohbet hepimizi güldürdü. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?

Bekar olduğu için de tatile gidemeyeceğini düşünüyor. Hal böyle olunca ortaya çıkan sohbet hepimizi güldürdü. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?

İşte o anlar 👇

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moonlight

çocuğun aklına kazımışlar .. kadın dediğin evlenir, çocuk yapar ve tatile tek başına gidemez ... :(((