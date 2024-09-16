24 Yaşında Öğretmenliğe Başlayan Genç Kadına Öğrencisinden Güldüren Sorgu

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Örneğin bu videodaki öğrencisi onun evlenmesi gerektiğini ve bekar olamayacağını düşünüyor.
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Bekar olduğu için de tatile gidemeyeceğini düşünüyor. Hal böyle olunca ortaya çıkan sohbet hepimizi güldürdü. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?
İşte o anlar 👇
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çocuğun aklına kazımışlar .. kadın dediğin evlenir, çocuk yapar ve tatile tek başına gidemez ... :(((