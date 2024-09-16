24 Yaşında Öğretmenliğe Başlayan Genç Kadına Öğrencisinden Güldüren Sorgu

@aleyna.terzii adlı Instagram hesabından içerikler üreten İngilizce öğretmeni, öğrencileriyle yaşadığı diyaloglarla sık sık viral oluyor. Çocukların bazı ezberlerini bozmak zor oluyor. İçerik üreticisi öğretmen de bu ezberlerle sınananlardan.