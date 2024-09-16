Anne ve Babasının Sarıldığını Görünce Ayırmak İsteyen Tatlı Kızın Yalandan İlgi Çekme Çabaları

@sumeyya.suleyman adlı Instagram hesaplarından içerik üreten çift, dünyalar tatlısı kızlarının tebessüm ettirdiği bir paylaşımlarıyla kısa sürede viral oldular. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Kızlarının ne tepki vereceğini merak ettikleri kaydı başlatan çift sarılıyordu.
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Anne ve babasının sarıldığını gören tatlı kız düşme numarası yaptı. Baktı ki işe yaramıyor ve anne babası sarılmaya devam ediyor, yeniden aynı taktiği denedi.
İşte detaylar 👇
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