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Anne ve Babasının Sarıldığını Görünce Ayırmak İsteyen Tatlı Kızın Yalandan İlgi Çekme Çabaları

Anne ve Babasının Sarıldığını Görünce Ayırmak İsteyen Tatlı Kızın Yalandan İlgi Çekme Çabaları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
16.09.2024 - 14:12

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@sumeyya.suleyman adlı Instagram hesaplarından içerik üreten çift, dünyalar tatlısı kızlarının tebessüm ettirdiği bir paylaşımlarıyla kısa sürede viral oldular. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Kızlarının ne tepki vereceğini merak ettikleri kaydı başlatan çift sarılıyordu.

Kızlarının ne tepki vereceğini merak ettikleri kaydı başlatan çift sarılıyordu.

Anne ve babasının sarıldığını gören tatlı kız düşme numarası yaptı. Baktı ki işe yaramıyor ve anne babası sarılmaya devam ediyor, yeniden aynı taktiği denedi.

Anne ve babasının sarıldığını gören tatlı kız düşme numarası yaptı. Baktı ki işe yaramıyor ve anne babası sarılmaya devam ediyor, yeniden aynı taktiği denedi.

İşte detaylar 👇

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