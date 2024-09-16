İlham Hikayesi Dediğin Budur! Resim Çizdiği Bardakları Satarak Dünyayı Gezen ‘SeyyahArt’

2016’dan beri resim çizdiği kağıt bardakları satarak dünyayı gezen @seyyahart adlı Instagram kullanıcısı Berk Armağan, hayallerini imkansız görenlere ilham oluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aklına bu fikir geldiği günden bu yana pes etmeyen ve inancını kaybetmeyen Berk Armağan, bugüne kadar 29 ülke ve 70’den fazla şehir gezdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir yandan da bu serüvenini ve dahasını Instagram hesabından içerikler üreterek paylaşan Armağan, ilk olarak çizdiği 12 bardaktan 7’sini satarak yola çıktı.
İşte o detaylar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın