Görüş Bildir
Haberler
Video
İlham Hikayesi Dediğin Budur! Resim Çizdiği Bardakları Satarak Dünyayı Gezen ‘SeyyahArt’

İlham Hikayesi Dediğin Budur! Resim Çizdiği Bardakları Satarak Dünyayı Gezen ‘SeyyahArt’

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
16.09.2024 - 15:51

İçerik Devam Ediyor

2016’dan beri resim çizdiği kağıt bardakları satarak dünyayı gezen @seyyahart adlı Instagram kullanıcısı Berk Armağan, hayallerini imkansız görenlere ilham oluyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Aklına bu fikir geldiği günden bu yana pes etmeyen ve inancını kaybetmeyen Berk Armağan, bugüne kadar 29 ülke ve 70’den fazla şehir gezdi.

Aklına bu fikir geldiği günden bu yana pes etmeyen ve inancını kaybetmeyen Berk Armağan, bugüne kadar 29 ülke ve 70’den fazla şehir gezdi.

Bir yandan da bu serüvenini ve dahasını Instagram hesabından içerikler üreterek paylaşan Armağan, ilk olarak çizdiği 12 bardaktan 7’sini satarak yola çıktı.

Bir yandan da bu serüvenini ve dahasını Instagram hesabından içerikler üreterek paylaşan Armağan, ilk olarak çizdiği 12 bardaktan 7’sini satarak yola çıktı.

İşte o detaylar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın