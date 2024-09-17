Meteoroloji Uyarmıştı! Artvin'de Sel ve Heyelan: Arhavi ve Hopa'da Yol Çöktü
Meteoroloji Uyarmıştı! Artvin'de Sel ve Heyelan: Arhavi ve Hopa'da Yol Çöktü
Artvin'nin Arhavi ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Artvin Arhavi ilçesinde köy ile yaylalara ulaşım sağlayan asfalt yol çöktü. Daha sonra bir çökme de Hopa'da meydana geldi.
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Caddeler ve sokaklar yağmur sularıyla dolarken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
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Hopa Sundura Mahallesi'nde çay toplarken yağış nedeniyle mahsur kalan 56 yaşındaki Bedriye Yarar, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarılırken, Kapisre Deresi'nde ise su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Taşkın ve heyelanlar nedeniyle Arhavi'de 18, Borçka'da 8, Hopa'da ise 6 olmak üzeri toplamda 32 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy ile yaylalara ulaşım sağlanan Kale Mahallesi Mehmet Nazif Günal Caddesi’ndeki asfalt yolun bir bölümü çöktü. Kara yolunun 50 metrelik bölümü çökerek dereye akarken, bölgede ulaşım alternatif güzergahtan sağlanmaya başlandı.
Artvin’de aralıklarla devam eden şiddetli yağış nedeniyle Artvin-Hopa kara yolunun Hopa Sanayi Sitesi Yanmış Köprü mevkisinde de çökme meydana geldi. Hopa istikametine kapatılan güzergahta ulaşım, yolun Artvin yönünde tek şeritten sağlanıyor.
İşte o anlar:
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