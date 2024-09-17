Doğu Anadolu Denince de Misafirperverlik! Karavanıyla Tura Çıkan Kadının Bingöl’de Yaşadıkları Kalpleri Eritti

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Yasemin Güngör adlı gezgin biraz dinlenmek için bir köyde duracağı esnada köylülerden bir amcayla tanışmıştı. Amcaya köyün güvenilir olup olmadığını sorunca ise planlar bambaşka bir hal aldı.
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Misafirperver amca gezgin kadını hemen evlerine davet etti. Kalabalık ailesiyle gezgin kadını en iyi şekilde ağırlayan amca unutulmaz anlara vesile oldu.
İşte o anlar 👇
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