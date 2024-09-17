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Doğu Anadolu Denince de Misafirperverlik! Karavanıyla Tura Çıkan Kadının Bingöl’de Yaşadıkları Kalpleri Eritti

Doğu Anadolu Denince de Misafirperverlik! Karavanıyla Tura Çıkan Kadının Bingöl’de Yaşadıkları Kalpleri Eritti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
17.09.2024 - 17:37

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@gunesinpesinde_ adlı Instagram hesabından içerikler üreten gezgin, karavanıyla yollardayken Bingöl’ün bir köyünde yaşadığı sıcacık anları bizlerle paylaştı. Dünyamızı birkaç saniyeliğine güzelleştiren detaylara gelin birlikte bakalım.

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Yasemin Güngör adlı gezgin biraz dinlenmek için bir köyde duracağı esnada köylülerden bir amcayla tanışmıştı. Amcaya köyün güvenilir olup olmadığını sorunca ise planlar bambaşka bir hal aldı.

Yasemin Güngör adlı gezgin biraz dinlenmek için bir köyde duracağı esnada köylülerden bir amcayla tanışmıştı. Amcaya köyün güvenilir olup olmadığını sorunca ise planlar bambaşka bir hal aldı.

Misafirperver amca gezgin kadını hemen evlerine davet etti. Kalabalık ailesiyle gezgin kadını en iyi şekilde ağırlayan amca unutulmaz anlara vesile oldu.

Misafirperver amca gezgin kadını hemen evlerine davet etti. Kalabalık ailesiyle gezgin kadını en iyi şekilde ağırlayan amca unutulmaz anlara vesile oldu.

İşte o anlar 👇

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