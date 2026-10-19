UEFA'dan FIFA'ya 42 Soruluk Mektup: Barış Ödülü, Balogun'un Kartı ve FFE Planı Soruluyor
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UEFA, FIFA'ya 42 soruluk yazılı bir mektup gönderdi ve yanıtlar için bir son tarih verdi. Sorular Folarin Balogun'un kırmızı kartından FIFA Barış Ödülü'ne kadar uzanıyor. FIFA'nın başındaki Gianni Infantino ise terk edilen bir plan yüzünden baskı altında.
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UEFA 2 Kasım'a kadar yanıt istiyor.
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Balogun'un kartı sorgulanıyor.
Barış Ödülü'nün süreci soruluyor.
FFE planı Infantino'yu zorluyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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