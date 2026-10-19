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UEFA'dan FIFA'ya 42 Soruluk Mektup: Barış Ödülü, Balogun'un Kartı ve FFE Planı Soruluyor

UEFA'dan FIFA'ya 42 Soruluk Mektup: Barış Ödülü, Balogun'un Kartı ve FFE Planı Soruluyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
19.10.2026 - 22:56
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UEFA, FIFA'ya 42 soruluk yazılı bir mektup gönderdi ve yanıtlar için bir son tarih verdi. Sorular Folarin Balogun'un kırmızı kartından FIFA Barış Ödülü'ne kadar uzanıyor. FIFA'nın başındaki Gianni Infantino ise terk edilen bir plan yüzünden baskı altında.

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UEFA 2 Kasım'a kadar yanıt istiyor.

UEFA 2 Kasım'a kadar yanıt istiyor.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 15 Ekim'de Zürih'te yapılan FIFA Konseyi toplantısında UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in de aralarında bulunduğu katılımcılardan sorularını yazılı iletmelerini istemiş, yanıtları aralıktaki bir sonraki toplantıda vereceğini söylemişti. UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis, 19 Ekim tarihli mektubu FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafstrom'a gönderdi ve yanıtlar için 2 Kasım Pazartesi gününü son tarih olarak belirledi. Mektubun devamında şu ifadeler yer aldı:

'Bu sorular şimdi yanıtlanmalı. FIFA Konseyi'nin bir sonraki toplantısına ertelenemezler. Gelecekteki yönetişim reformları da alınmış kararların sorgulanmasının ve bunların hesabının verilmesinin yerine geçemez.'

Balogun'un kartı sorgulanıyor.

Balogun'un kartı sorgulanıyor.

Sorular arasında Balogun'un Dünya Kupası'ndaki kırmızı kartı sonrası otomatik olarak uygulanan bir maçlık cezanın neden ertelendiği de var. Ertelemeyle birlikte Balogun, ABD'nin son 16 turunda Belçika'ya yenildiği maçta oynayabilmişti. UEFA, Trump'ın bu olaydaki rolünün gerçek boyutunu ve ertelenen cezanın gerekçesinin tam yazılı halini de soruyor.

Barış Ödülü'nün süreci soruluyor.

Barış Ödülü'nün süreci soruluyor.

FIFA Barış Ödülü'yle ilgili olarak UEFA, Infantino'nun ödülün oluşturulmasındaki rolünü ve ödülün ABD Başkanı Donald Trump'a verilme sürecini soruyor. Mektupta bu konuda şu soru yer alıyor:

'Bağımsız bir seçim prosedürü veya nesnel kriterler oluşturuldu ve uygulandı mı? Öyleyse FIFA ilgili belgeleri sağlayabilir mi?' 

UEFA ayrıca Dünya Kupası boyunca premium misafir localarında ağırlanan çok sayıda ünlü ve konuğun FIFA tarafından sağlanıp sağlanmadığını ve bu localarda ücretsiz ağırlanıp ağırlanmadıklarını da öğrenmek istiyor.

FFE planı Infantino'yu zorluyor.

FFE planı Infantino'yu zorluyor.

FIFA Forward Enterprise (FFE) planı, FIFA'nın ticari ve etkinlik operasyonlarındaki yüzde 20'lik hissenin 4,2 milyar dolara satılmasını öngörüyordu. Plan terk edildi ve Infantino konseyi bilgilendirmediği için özür diledi, ancak planın nasıl ve neden hazırlandığını açıklamadı. Ceferin ve Concacaf Başkanı Victor Montagliani Infantino'nun istifasını isterken, İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı ve FIFA başkan yardımcısı Debbie Hewitt de konseyin ardından gazetecilere şu ifadeleri kullandı:

Yalnızca kendi adıma konuşabilirim. Hiçbir şey değişmedi. İçeri girerken nasıl hissediyorsam bundan farklı hissetmemi sağlayacak yeni bir bilgi edinmedim. Elimde yalnızca özür dileyen bir FIFA başkanı ve talep ettiğimiz bilgilerin verileceğine dair bir söz var.' 

56 yaşındaki Infantino ise 211 üye federasyonun birçoğunun desteğini taşıyor ve adaylıklar için son tarih olan 18 Kasım'a kadar seçime girecek tek isim.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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