UEFA'dan FIFA'ya 42 Soruluk Mektup: Barış Ödülü, Balogun'un Kartı ve FFE Planı Soruluyor

FIFA Forward Enterprise (FFE) planı, FIFA'nın ticari ve etkinlik operasyonlarındaki yüzde 20'lik hissenin 4,2 milyar dolara satılmasını öngörüyordu. Plan terk edildi ve Infantino konseyi bilgilendirmediği için özür diledi, ancak planın nasıl ve neden hazırlandığını açıklamadı. Ceferin ve Concacaf Başkanı Victor Montagliani Infantino'nun istifasını isterken, İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı ve FIFA başkan yardımcısı Debbie Hewitt de konseyin ardından gazetecilere şu ifadeleri kullandı:

Yalnızca kendi adıma konuşabilirim. Hiçbir şey değişmedi. İçeri girerken nasıl hissediyorsam bundan farklı hissetmemi sağlayacak yeni bir bilgi edinmedim. Elimde yalnızca özür dileyen bir FIFA başkanı ve talep ettiğimiz bilgilerin verileceğine dair bir söz var.'

56 yaşındaki Infantino ise 211 üye federasyonun birçoğunun desteğini taşıyor ve adaylıklar için son tarih olan 18 Kasım'a kadar seçime girecek tek isim.