Tokat'ta Bir Kadın, Market Zincirinde Çalışan Kadını Saçından Tutup Darbetti: Kafasını Dondurucu Dolaba Vurdu!

Tokat'ta genç bir kadın, zincir makette çalışan bir kadın personeli saçından tutup sürükledi. Kadın personelin kafasını defalarca dondurucu dolaba vuran kadın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Darbedilen personelin çığlıkları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: Tokat Haber
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Olay, Tokat Yeşilırmak mahallesinde bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre, S.H. isimli bir kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle market çalışanı B.U.'ya saldırdı.
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Market personeli B.U.'nun saçlarını eline dolayan S.H., genç kadının başını defalarca dondurucu dolaba vurdu. Tokat Haber'de yer alan bilgiye göre, 'Kasten yaralama, hakaret ve tehdit' suçlarından gözaltına alınan S.H. serbest bırakıldı.
Saldırıya uğrayan market personelinin çığlık çığlığa anları kameralara yansıdı. 📹
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Belki de o kız beyin travması da geçirebilirdi,serbest bırakmışlar bir de ödül verselerdi,yakında orman kanunları geçerli olacak bu ülkede
Şiddetsever insanlarımız müdahale etmek yerine izlemeyi tercih etmiş! Ayrıca; görüntülere rağmen serbest bırakmak, bu gibi varlıklara büyük bir cesaret aşılı... Devamını Gör
tam saçından tutarken çenesine yumruk atacaksın görecek dünya kaç bucak